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Как выбирают темы для парламентского часа в областном Собрании, рассказал Александр Котов

Как выбирают темы для парламентского часа в Псковском областном Собрании депутатов, рассказал его председатель Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля. 

«Депутаты все находятся в постоянной связи со своими избирателями, мы же слышим от людей, какие проблемы больше всего их волнуют, и стараемся самые актуальные из них выносить на парламентский час. Парламентский час – это хороший инструмент парламентского контроля», - уверен Александр Котов.

Он отметил, что из-за коронавируса и связанной с ним дистанционной работы долгое время парламентский час не проводился, также не было «пятиминуток гнева». «Но мы постепенно к этому будем возвращаться. На предыдущей сессии мы впервые после достаточно длительного перерыва провели парламентский час и теперь, наверное, будем практиковать и проводить его уже на каждой сессии», - добавил Александр Котов.

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