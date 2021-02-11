Псковские депутаты готовы выступить с ходатайством о выделении региону средств на модернизацию электросетей

12:33, 11 февраля 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания готовы выступить с ходатайством о выделении Псковской области средств на модернизацию электросетевого хозяйства. Об этом заявил председатель регионального парламента, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля.

По его словам, на очередной сессии облсобрания будет принято постановление, в котором четко будут расписаны рекомендации депутатов для «МРСК Северо-Запада», чтобы ситуация с отключением электроэнергии в регионе, как в этот Новый год, не повторилась. Кроме того, будет разработана программа, согласовать которую должен губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Александр Котов также заверил, что депутаты готовы ходатайствовать перед правительством РФ о выделении средств на реализацию программы.

«В течение практически всех новогодних каникул у нас были отключения линий электропередач, у нас большое количество населенных пунктов осталось без электроэнергии, кстати на довольно долгое время. Понятно, что была чрезвычайная ситуация, стихия и так далее, и мы это все четко понимаем, но мы не можем молчать, когда в XXI веке люди остаются без электроэнергии сутками. Такого быть не должно. И объяснять это только лишь чрезвычайной ситуацией, стихийными бедствиями неправильно», - сказал Александр Котов.