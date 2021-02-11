Павел Дуров пообещал, что в Telegram не будут использоваться персональные данные для рекламы

22:49, 11 февраля 2021, ПАИ

Telegram не будет использовать персональные данные для таргетирования рекламы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Он также сказал, что пользователи смогут отключить отображение рекламы. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

«Пользователи смогут отписаться от рекламы, но я полагаю, что осознанно приватные объявления – это хороший способ для владельцев каналов монетизировать свои усилия», – написал господин Дуров в своём канале в Telegram. По его словам, также ведётся разработка систем пожертвований и платных подписок на каналы.

Павел Дуров повторил, что рекламы в личных чатах не будет, а централизованное введение рекламы в каналах позволит исправить «хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей». Говоря об отказе от обработки личных данных для отображения рекламы, он привёл в пример поисковую систему DuckDuckGo. «Если мы представим рекламу в каналах уровня «один ко многим», то она будет контекстной, то есть основанной на теме канала, а не таргетированной по данным о пользователе», – написал он.