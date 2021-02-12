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Общество

Олеся Назарой станет гостьей ПАИ-live

Сектор социально ориентированных некоммерческих организаций в Псковской области продолжает успешно развиваться. Общественники воплощают в жизнь нужные и полезные проекты, привлекая в регион миллионы рублей грантов. Рост активности некоммерческого сектора во многом происходит благодаря налаженной процедуре постоянного обучения энкаошников.

На следующей неделе для представителей НКО пройдет интерактивный образовательный online-курс. О чём он будет, кто его организаторы и кто станет спикером в прямом эфире ПАИ-live в 14:00 расскажет начальник отдела общественных проектов Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Олеся Назарой.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в «ВКонтакте».

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