СОНКО-обучение – Олеся Назарой в прямом эфире ПАИ-live

14:04, 12 февраля 2021, ПАИ

Начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Олеся Назарой сегодня, 12 февраля стала гостьей прямого эфира ПАИ-live.

Сектор социально ориентированных некоммерческих организаций в Псковской области продолжает успешно развиваться. Общественники воплощают в жизнь нужные и полезные проекты, привлекая в регион миллионы рублей грантов. Рост активности некоммерческого сектора во многом происходит благодаря налаженной процедуре постоянного обучения энкаошников.

На следующей неделе для представителей НКО пройдет интерактивный образовательный online-курс. О чём он будет, кто его организаторы и кто станет спикером – об этом рассказывает Олеся Назарой.

Прямая трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в «ВКонтакте».