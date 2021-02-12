Названы конкурсы, по которым псковские НКО могут получить гранты

14:20, 12 февраля 2021, ПАИ

Начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Олеся Назарой в эфире проекта ПАИ-live 12 февраля назвала конкурсы, по которым псковские НКО могут получить гранты.

По ее словам, сейчас объявлен конкурс Фонда президентских грантов. В регион, как отметила Назарой, за этот год удалось привлечь 101 млн рублей. Участие на обучение в школу социального проектирования «Команды 2018» подали 75 организаций.

Олеся Назарой также рассказала, что конкурс Росмолодежи запустится весной. Летом стартует региональный конкурс выделения субсидий НКО, сумма увеличилась до 10 млн рублей.