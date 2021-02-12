Технологию создания вакцины от разных штаммов COVID-19 разработали в России

15:35, 12 февраля 2021, ПАИ

В Центре имени Гамалеи разработали технологию, которая позволит оперативно создавать вакцины сразу против нескольких вариантов COVID-19. Об этом заявил директор организации Александр Гинцбург, пишет газета «Известия».

По его словам, в такой препарат войдут антигены не от одного варианта коронавируса, а сразу от двух, трех, четырех или пяти. Гинцбург подчеркнул, что такая вакцина позволит одновременно создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов этой инфекции, «которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать».

«Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю, не придется за исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, и не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет, в первую очередь, рекомендована детям», - заключил он.