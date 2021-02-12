Екатерина Родина вступилась за оскорблённого ветерана

17:28, 12 февраля 2021, ПАИ

Руководитель Псковского регионального отделения движения «Волонтёры Победы» Екатерина Родина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации заявила, что считает поведение блогера Алексея Навального по отношению к ветерану Игнату Артёменко характерным для человека без моральных принципов.

«Большую роль играет отношение к старшему поколению. У молодых людей должны быть определённые моральные принципы. Я именно с этой позиции оцениваю данную ситуацию, – подчеркнула Родина. – У нас в последнее время в деятельности превалирует как раз семейное волонтёрство и всё, что связано с желанием молодых людей узнать больше о своей семье. Через такой подход мы воспитываем у ребят, во-первых, желание узнать чуть больше, чем они знают изначально, а во-вторых, особое отношение к людям старшего поколения».

Екатерина Родина подчеркнула, что политические предпочтения и взгляды человека не должны сказываться на его поведении в отношении других людей, тем более стариков, ветеранов. «Наши ребята вполне могут разобраться, что хорошо, что плохо. Могу с уверенностью сказать, что подобного они себе никогда бы не позволили. Соответственно, у них складывается определенное мнение относительно этого блогера и подобных ему», – сказала Екатерина Родина.

Алексея Навального обвиняют в заведомо ложной информации, которая порочит честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный опубликовал пост в Twitter, где назвал Игната Артеменко «холуем», после того как ветеран на видео сообщил, что голосовал за поправки к Конституции.

Сторонники Навального распространяют информацию, что Артеменко не принимал участие в боях, а отсиживался в тылу. Однако, согласно архивам, ветеран служил в Белоруссии в рядах партизан, а после попал в разведку, где получил ранение.

Дело дошло до суда, где Навальный не только не извинился перед ветераном, но и во время заседания несколько раз срывался — кричал, что родственники «торгуют своим дедом» и могут ночью задушить его, чтобы потом заявить, что «это дело его доканало». Ветерану стало плохо, и заседание перенесли на 12 февраля.

Игнат Артеменко с 1943 года воевал в партизанском отряде, приписав себе 2 года, чтобы его в 15 лет взяли защищать Родину. Затем в январе 1945 года призван в Красную армию, сначала он был стрелком 251-го западного стрелкового полка, затем служил разведчиком в 114-м гвардейском стрелковом полку 65-й армии.

20 апреля 1945 года получил легкое осколочное ранение в руку и позвоночник в боях при форсировании реки Одер и до сентября 1945 находился на излечении, потом отправился на службу в хозяйственные и ремонтные подразделения.