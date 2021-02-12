0
23:25
В Невеле водитель Mitsubishi врезался в столб
23:04
В Псковском аэропорту есть живой талисман – кот Василий
22:57
Компания Netflix помогла мошеннице разобраться с долгами, предложив ей контракт
22:14
В Великих Луках открылся филиал ресурсного центра для женщин-предпринимателей
21:14
В Великолукском районе водителя ВАЗа после столкновения с фурой госпитализировали в больницу
20:32
Один человек пострадал в результате столкновения автомобилей Hyundai и Lada Granta в Пскове
19:40
Псковичка стала лауреатом конкурса «Воспитатель года – 2020»
Еще новости
Общество

В Псковском аэропорту есть живой талисман – кот Василий

Василия несколько раз хотели увезти. Но сотрудники аэропорта не дали. Фото ВГТРК-Псков

 

Необычный сотрудник ежедневно встречает и провожает в путь пассажиров Псковского аэропорта, заметили журналисты ВГТРК «Псков». Чёрный кот Василий не пропускает ни одного рейса вне зависимости от времени суток. Он появился здесь пару лет назад и остался жить насовсем. Васька ревниво охраняет территорию аэропорта от чужих котов и даже собак, а вот к людям настроен дружелюбно.

Настолько, что его уже дважды снимали с борта: пассажиры хотели увезти кота с собой. Сотрудники аэропорта, однако не готовы расставаться со своим любимцем. Василия здесь считают талисманом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

В Невеле водитель Mitsubishi врезался в столб
12 февраля 2021
В Невеле водитель Mitsubishi врезался в столб
В Псковском аэропорту есть живой талисман – кот Василий
12 февраля 2021
В Псковском аэропорту есть живой талисман – кот Василий
Компания Netflix помогла мошеннице разобраться с долгами, предложив ей контракт
12 февраля 2021
Компания Netflix помогла мошеннице разобраться с долгами, предложив ей контракт
В Великих Луках открылся филиал ресурсного центра для женщин-предпринимателей
12 февраля 2021
В Великих Луках открылся филиал ресурсного центра для женщин-предпринимателей
В Великолукском районе водителя ВАЗа после столкновения с фурой госпитализировали в больницу
12 февраля 2021
В Великолукском районе водителя ВАЗа после столкновения с фурой госпитализировали в больницу
Один человек пострадал в результате столкновения автомобилей Hyundai и Lada Granta в Пскове
12 февраля 2021
Один человек пострадал в результате столкновения автомобилей Hyundai и Lada Granta в Пскове
Псковичка стала лауреатом конкурса «Воспитатель года – 2020»
12 февраля 2021
Псковичка стала лауреатом конкурса «Воспитатель года – 2020»
Пскович принял участие в испытании уникального биопротеза
12 февраля 2021
Пскович принял участие в испытании уникального биопротеза

Идет загрузка...