В Псковском аэропорту есть живой талисман – кот Василий

23:04, 12 февраля 2021, ПАИ

Необычный сотрудник ежедневно встречает и провожает в путь пассажиров Псковского аэропорта, заметили журналисты ВГТРК «Псков». Чёрный кот Василий не пропускает ни одного рейса вне зависимости от времени суток. Он появился здесь пару лет назад и остался жить насовсем. Васька ревниво охраняет территорию аэропорта от чужих котов и даже собак, а вот к людям настроен дружелюбно.

Настолько, что его уже дважды снимали с борта: пассажиры хотели увезти кота с собой. Сотрудники аэропорта, однако не готовы расставаться со своим любимцем. Василия здесь считают талисманом.