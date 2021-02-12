В Невеле водитель Mitsubishi врезался в столб
Сегодня около 22:00 водитель автомашины Mitsubishi на ул. Михайлова в Невеле не справился с управлением. По словам очевидцев, он зацепил обочину и врезался в столб. Дорога нескользкая. Корреспонденты с места происшествия сообщают, что эта дорога в 2020 году была отремонтирована по нацпроекту. В салоне был пассажир, который получил несерьёзную травму головы. Медики оказали помощь на месте. Водитель не пострадал, сообщает с места происшествия корреспондент ПАИ. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности случившегося.