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Общество

В Невеле водитель Mitsubishi врезался в столб

Автомобиль ушёл за пределы дороги, зацепив столб. Фото ПАИ



Сегодня около 22:00 водитель автомашины Mitsubishi на ул. Михайлова в Невеле не справился с управлением. По словам очевидцев, он зацепил обочину и врезался в столб. Дорога нескользкая. Корреспонденты с места происшествия сообщают, что эта дорога в 2020 году была отремонтирована по нацпроекту. В салоне был пассажир, который получил несерьёзную травму головы. Медики оказали помощь на месте. Водитель не пострадал, сообщает с места происшествия корреспондент ПАИ. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности случившегося.


 

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