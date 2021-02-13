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Общество

Гдов получит дополнительную поддержку региона в рамках строительства новой школы

Вопросы предстоящего строительства новой школы обсудили глава Гдовского района Юрий Павлов на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 13 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Отмечалось, что реконструкция котельной № 3 позволит обеспечить резерв мощности для подключения дополнительных потребителей тепловой энергии, в первую очередь, нового образовательного учреждения.

Юрий Павлов рассказал, что типовой проект определен, земельный участок выбран, получены предварительные технические условия. Вместе с тем он обратился к Михаилу Ведерникову с просьбой оказать содействие в предоставлении финансирования для проведения работ по привязке объекта к земельному участку.

Михаил Ведерников пообещал, что необходимые для этого средства будут выделены из резервного фонда региона.

Также участники встречи проанализировали ситуацию по электроснабжению населенных пунктов Гдовского района, вопрос содержания автодорог в зимний период.

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