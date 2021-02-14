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Лжебанковские сотрудники обокрали пенсионеров из Пскова и Великих Лук

Лжебанковские сотрудники обокрали пенсионеров из Пскова и Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 февраля 63-летнему псковичу позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения попытки несанкционированного оформления кредита он завладел деньгами в сумме около 150 тысяч рублей. Убедившись, что стал жертвой мошенника, пенсионер  сообщил о произошедшем в органы внутренних дел. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день по аналогичной мошеннической схеме 111 тысяч рублей лишилась 65-летняя жительница Великих Лук. Потерпевшая тоже обратилась за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

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