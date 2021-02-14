Точка G. Места для поиска любви

20:36, 14 февраля 2021, ПАИ

Если в День святого Валентина вы вспоминаете романтические фильмы, с завистью смотрите на влюблённых, устали от сторис с подарками у друзей, хотите сесть на подоконник и включить дождь, то у нас для вас есть диагноз: вы одиноки. В каждом сердце живёт любовь. Даже самый бесчувственный человек может отыскать свою половинку, особенно в День святого Валентина. Вопрос только в том, где искать. Мы не постеснялись и отправились на улицы Пскова с вопросом «где искать спутника жизни?». Всё, что удалось узнать, собрано в нашем опроснике.



Как видно, псковичи предложили два варианта – «Не ищи. Всё произойдёт само собой» и «В местах своих интересов и хобби». Прочие вообще затрудняются ответить, даже те, кто состоит в отношениях. Действительно, ответы на подобные вопросы не пишут в справочниках и не преподают в школе. Давай попробуем разобраться.

Раз уж сегодня такой знаменательный день, начать предлагаем с истории праздника. Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без привязки к любви и отношениям. Сейчас это особенный праздник для всех пар, из католического праздника он превратился в светский. Многие отмечают его с удовольствием, хотя он не числится в календаре среди официальных праздников.

День святого Валентина существует более XV веков, но по языческим традициям праздники любви пользовались популярностью ещё в античные времена. Например, в Древнем Риме 15 февраля каждый год отмечали праздник изобилия – Луперкалий – в честь бога Фавна (Луперк – одно из его прозвищ). А за день до Луперкалия отмечался праздник римской богини брака, материнства и женщин Юноны и бога Пана. В этот день девушки писали любовные письма и помещали в большую урну, а затем мужчины вынимали их. После каждый мужчина начинал ухаживать за той девушкой, любовное письмо которой он вытащил.

В античной Греции этот праздник назывался Панургии – ритуальные игрища в честь бога Пана. В мифологии Пан – весельчак и повеса, прекрасно играет на свирели и вечно преследует нимф своей любовью.

Существует множество легенд, связанных с именем святого Валентина. Наиболее красивая и романтичная из них – это история о христианском проповеднике, который в 269 году венчал легионеров Римской империи с их возлюбленными, несмотря на запрет императора. Он запрещал легионерам женитьбу, так как считалось, что женатый думает о том, как прокормить семью, а не о благе империи и воинских доблестях. Святой Валентин сочувствовал влюблённым и старался всячески им помочь: мирил поссорившихся возлюбленных, сочинял для них письма с признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно венчал. Узнав об этом, император (Клавдий II) велел бросить священника в тюрьму, а после подписал указ о его казни. Как гласит легенда, в него влюбилась слепая дочь тюремщика, но Валентин как священник, давший обет безбрачия, не мог ответить на её чувства. Однако в ночь перед казнью 13 февраля написал ей трогательное письмо, где рассказал о своей любви. Девушка, получив послание после казни священника, прозрела.

Предполагают, что именно оттуда берёт начало традиция писать в День святого Валентина любовные записки – валентинки.



Как говорят психологи, записки в поисках своей половинки малоэффективны. Нужен широкий подход. Интересный факт: в Сети есть масса статей о поиске, однако в большинстве своём они ориентированы на женщин. Видимо, мужчин подобные вопросы не заботят. Для поиска возлюбленного эксперты предлагают женщинам следить за своим внешним видом, быть самодостаточными, искренне улыбаться, воспитывать в себе положительные черты характера, не врать, общаться, перестать искать идеал и ещё около 30 пунктов. Для мужчин совета два: позитивный настрой и вера в себя.

Есть и рейтинг мест, где лучше всего искать спутника жизни, самые главные из них псковичи назвали. Профессионалы же говорят, что места не важны: это может быть и бар, и парк, и фитнес-клуб, и лифт. Немного косо смотрят на поиск партнёра на работе: не очень надёжно, вредит и отношениям, и репутации, да и харассмент никто не отменял. Главные критерии: доступность (нужна возможность очной встречи), общение (если вы пришли в зал или библиотеку, отпахали подходы или нашли книгу и смылись – ничего не получится, стоит задержаться и пообщаться) и взаимность (вы должны быть интересны друг другу).

Касаемо последнего пункта можно вообще потерять рассудок от количества противоречий и методов. Некоторые даже умудряются на этом зарабатывать. Достаточно вспомнить курсы пикапа и повышения «постельной квалификации». Оставим эту тему на следующий раз.

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В современном мире полно механизмов для поиска вторых половинок, и каждый волен выбирать свой метод. Приложения или чаты, поход в библиотеку или шоу «Холостяк». Общество всё чаще берёт курс на толерантность, и даже нестандартные проявления любви могут найти свой уголок. Самое главное, на наш взгляд, чтобы твои отношения не мешали жить другим.

Считайте это нашей валентинкой. С любовью, ваше Псковское агентство информации.