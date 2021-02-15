Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский 15 февраля станет гостем эфира ПАИ-live.
Главными темами разговора станут кадровые ротации в исполкоме регионального отделения партии, подготовка к избирательным кампаниям, формирование списка «Единой России» на выборы в Псковское областное Собрание, изменения на политическом партийном пространстве.
Кроме того, Александр Козловский ответит на вопросы о партийных проектах, волонтерском движении в партии и о том, сделал ли депутат прививку от коронавируса.