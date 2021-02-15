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ПАИ-live с Александром Козловским
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Общество

Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем ПАИ-live

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский 15 февраля станет гостем эфира ПАИ-live.

Главными темами разговора станут кадровые ротации в исполкоме регионального отделения партии, подготовка к избирательным кампаниям, формирование списка «Единой России» на выборы в Псковское областное Собрание, изменения на политическом партийном пространстве.

Кроме того, Александр Козловский ответит на вопросы о партийных проектах, волонтерском движении в партии и о том, сделал ли депутат прививку от коронавируса.

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