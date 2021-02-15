Псковичи востребованы в Москве

11:30, 15 февраля 2021, ПАИ

«Очень здорово, что коллеги из Псковской области постепенно переезжают в Москву, они востребованы – значит, являются высококвалифицированными специалистами своего дела», – заявил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 15 февраля, комментируя кадровые ротации в исполкоме «Единой России» – Андрей Карпов перешёл на работу в Москву.

Козловский считает, что Карпов использовал шанс для профессионального роста. «Я думаю, это прекрасный шанс для Андрея попробовать новую стезю на новом уровне, на федеральном уровне. Ну а назначение Максима Адамчука на этот пост тоже неслучайно: это мой соратник, мы вместе прошли много компаний, он участвовал в работе последних всех выборных штабов, зарекомендовал себя тоже очень работоспособным специалистом», – сказал Козловский.

По его словам, Максим Адамчук хорошо погружен в дела партии, понимает структуру, задачи, знаком со всеми секретарями, с исполкомами местных отделений партии.

«Мы 16 лет вместе с ним прошли. Он прекрасно понимает и ориентируется в структуре партии», – считает гость эфира.