Какие категории приложений для Андроид пользуются популярностью?

14:12, 15 февраля 2021, ПАИ

Зачастую стандартные приложения, которые устанавливаются на Андроид-смартфоны производителями, не удовлетворяют нужд пользователей. Некоторым не нравится функциональность программ, другие хотят приложений с новыми функциями и т. д.

В последнее время те, кто покупал новые смартфоны из Китая, столкнулись с тем, что им и вовсе приходится устанавливать программы, которые они всегда считали стандартными. Речь в первую очередь о мобильных приложениях от Google, которые исчезли из-за разногласий правительств двух сверхдержав – Китая и США. Что бы ни послужило причиной отсутствия нужного софта, следует знать, где взять стоящее приложение для Андроид и установить на свой смартфон.

Популярные категории мобильных приложений

Читалки. Любители литературы в массе своей перестали покупать бумажные издания, предпочитая вместо них скачивать электронные версии книг, которые удобнее всего читать через специальные программы-читалки. Браузеры. Самой распространенной утилитой для веб-серфинга выступает Chrome. Но есть множество других аналогичных программ, каждая из которых может претендовать на звание – лучший браузер для Андроид. VPN. Сейчас уже практически в каждый смартфон приходится ставить программу VPN, так как правительства России, Украины и других стран активно блокируют ряд веб-сайтов в интернете. Поиск музыки. Вряд ли существует человек, который бы не любил слушать музыку. Поэтому хорошо на смартфоне иметь программу, которая поможет найти нужный трек, распознать звучащую рядом песню или порекомендует хорошие композиции на основании текущих предпочтений пользователя. Приложения для создания музыки на Андроид. Еще одна популярная категория программ, которая позволяет каждому человеку независимо от уровня его подготовки начать создавать первые треки. Редактирование фото. После съемки практически все стараются улучшить сделанную фотографию, чтобы она выглядела интереснее, когда ее выложат в соцсети или скинут знакомым по мессенджеру. Улучшение качества съемки. Смартфоны средней ценовой группы не могут похвастать высоким качеством видео и интересными эффектами, но это легко можно исправить с помощью специального софта, добавляющего много новых фильтров, режимов и т. п.

Выше фигурирует только часть популярнейших категорий мобильных приложений, востребованных пользователями Андроид-смартфонов.