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Экономика

Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов

Состояние Владимира Потанина резко выросло из-за повышения цен на акции «Норникеля». Фото Wikimedia

 

По данным Forbes Real Time состояние Владимира Потанина резко увеличилось и достигло 30 млрд долларов. РБК утверждает, что это рекорд для российского списка Forbes.

Состояние Потанина увеличилось на фоне роста стоимости акций «Норникеля». По состоянию на 22:10 мск 15 февраля они торговались на уровне 26 270 руб. за бумагу, в то время как 1 февраля стоимость акции составила 24 866 руб., а 30 декабря – 23 682 руб.

В начале февраля суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. Авария произошла в конце мая 2020 года. Тогда из разгерметизированного хранилища вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в близлежащие реки.

Однако акции «Норникеля» продолжили расти, несмотря на решение суда. Потанин, в свою очередь, назвал его уроком и сообщил, что компания в ближайшие годы планирует потратить более 350 млрд руб. на вопросы экологии и промышленной безопасности.

 

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