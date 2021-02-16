В Псковской области налоговики проверят наличие касс на рынках и у общепита

12:07, 16 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области налоговые органы проверят наличие касс на рынках и у общепита. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя УФНС России по региону Юлия Шкляр в эфире ПАИ-live 16 февраля.

По её словам, на первом этапе налоговые органы проведут инвентаризации мест общественного питания и каждого рынка на предмет установления факта регистрации хозяйствующего субъекта в установленном порядке; наличия обязанности применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчётов в каждом конкретном случае; фактического места установки контрольно-кассовой техники и соответствия такого места установки регистрационным сведениям.

«Далее будет проведена обширная кампания по информированию налогоплательщиков на предмет необходимости соблюдения требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники и последствиях, грозящих тем, кто продолжит не применять контрольно-кассовую технику, не фиксировать выручку через кассу в полном объеме или применять ККТ с нарушениями требований закона», – уточнила Юлия Шкляр.

Кроме того, она отметила, что каждому налогоплательщику индивидуально направят письмо-уведомление о необходимости соблюдения законодательства о ККТ, о последствиях её неприменения или применения с нарушением порядка.

Те предприниматели и организации, у которых не окажется контрольно-кассовой техники или же они будут вести торговлю без выдачи кассового чека, могут быть оштрафованы.

«Последствия таких нарушений, надо сказать, могут быть достаточно серьезными, они предусмотрены административным кодексом Российской Федерации», – подчеркнула Юлия Шкляр.

К примеру, штраф за неприменение ККТ напрямую зависит от суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, и за повторное совершение административного правонарушения, выразившегося в неприменении ККТ, любой субъект хозяйственной деятельности, независимо от организационной формы, может получить приостановление деятельности на срок до 90 суток, если совокупная сумма расчетов, проведенных без ККТ, составит один миллион и более, пояснила Юлия Шкляр.