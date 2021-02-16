0
14:45
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
13:25
Около 350 мероприятий к Дню памяти военнослужащих 6-й роты пройдет в Псковской области
13:00
Отдых на берегу Псковского озера: пансионат «Кривск» открыт для приёма гостей
12:48
Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области
12:38
В Псковской области на карантин из-за ОРВИ закрыли две школы
12:33
Псковская область одна из первых присоединилась к всероссийскому сообществу центров «Мой бизнес»
11:35
Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
Еще новости
Общество

В Псковской области налоговики проверят наличие касс на рынках и у общепита

В Псковской области налоговые органы проверят наличие касс на рынках и у общепита. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя УФНС России по региону Юлия Шкляр в эфире ПАИ-live 16 февраля.

По её словам, на первом этапе налоговые органы проведут инвентаризации мест общественного питания и каждого рынка на предмет установления факта регистрации хозяйствующего субъекта в установленном порядке; наличия обязанности применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчётов в каждом конкретном случае; фактического места установки контрольно-кассовой техники и соответствия такого места установки регистрационным сведениям.

«Далее будет проведена обширная кампания по информированию налогоплательщиков на предмет необходимости соблюдения требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники и последствиях, грозящих тем, кто продолжит не применять контрольно-кассовую технику, не фиксировать выручку через кассу в полном объеме или применять ККТ с нарушениями требований закона», – уточнила Юлия Шкляр.

Кроме того, она отметила, что каждому налогоплательщику индивидуально направят письмо-уведомление о необходимости соблюдения законодательства о ККТ, о последствиях её неприменения или применения с нарушением порядка.

Те предприниматели и организации, у которых не окажется контрольно-кассовой техники или же они будут вести торговлю без выдачи кассового чека, могут быть оштрафованы.

«Последствия таких нарушений, надо сказать, могут быть достаточно серьезными, они предусмотрены административным кодексом Российской Федерации», – подчеркнула Юлия Шкляр.

К примеру, штраф за неприменение ККТ напрямую зависит от суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, и за повторное совершение административного правонарушения, выразившегося в неприменении ККТ, любой субъект хозяйственной деятельности, независимо от организационной формы, может получить приостановление деятельности на срок до 90 суток, если совокупная сумма расчетов, проведенных без ККТ, составит один миллион и более, пояснила Юлия Шкляр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
В Псковской области налоговики проверят наличие касс на рынках и у общепита В Псковской области налоговики выведут общепит из тени Удар по теневым предприятиям общепита – ПАИ-live c Юлией Шкляр О значении и традициях Сретения Господня – в интервью с иеромонахом Анастасием Сретение Господне – иеромонах Анастасий рассказывает о празднике в эфире ПАИ-live Псковский врач: В ближайшее время победить рак не получится Псковички могут заранее узнать об онкозаболевании будущего ребёнка Общая выживаемость в детской онкологии увеличилась до 80% Ежегодно рак обнаруживают у 20 детей в Псковской области Шанс на спасение: о детской онкологии в Псковской области – ПАИ-live с Сергеем Истоминым
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
16 февраля 2021
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
Около 350 мероприятий к Дню памяти военнослужащих 6-й роты пройдет в Псковской области
16 февраля 2021
Около 350 мероприятий к Дню памяти военнослужащих 6-й роты пройдет в Псковской области
Отдых на берегу Псковского озера: пансионат «Кривск» открыт для приёма гостей
16 февраля 2021
Отдых на берегу Псковского озера: пансионат «Кривск» открыт для приёма гостей
Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области
16 февраля 2021
Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области
В Псковской области на карантин из-за ОРВИ закрыли две школы
16 февраля 2021
В Псковской области на карантин из-за ОРВИ закрыли две школы
Псковская область одна из первых присоединилась к всероссийскому сообществу центров «Мой бизнес»
16 февраля 2021
Псковская область одна из первых присоединилась к всероссийскому сообществу центров «Мой бизнес»
Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
16 февраля 2021
Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
Удар по теневым предприятиям общепита – ПАИ-live c Юлией Шкляр
16 февраля 2021
Удар по теневым предприятиям общепита – ПАИ-live c Юлией Шкляр

Идет загрузка...