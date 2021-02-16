Энергоэффективный капремонт сделают в 15 домах в Псковской области

17:02, 16 февраля 2021, ПАИ

В 15 домах в Псковской области сделают энергоэффективный капремонт. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Сергей Шарлаев в эфире проекта ПАИ-live 16 февраля.

«Мы делаем энергоэффективный ремонт – ставим датчики движения, и жители начинают экономить на свете, – отметил Сергей Шарлаев. – По теплу – ставим автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, что тоже сокращает расходы жителей».

Спикер подчеркнул, что будет сделан предварительный расчёт для того, чтобы люди увидели экономию.

«Результаты в квитанциях будут видны осенью-зимой, с наступлением отопительного сезона», – добавил Сергей Шарлаев.