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Руководитель Фонда капремонта Псковской области: Дисциплина оплаты у бизнеса ниже, чем у граждан

Дисциплина оплаты за капремонт у бизнеса ниже, чем у граждан. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в эфире проекта ПАИ-live 16 февраля.

Говоря о долгах перед Фондом капремонта, спикер подчеркнул, что запланированы мероприятия по повышению уровня сборов. В первую очередь будет проведена работа с нежилыми помещениями.

«Дисциплина оплаты по нежилым помещениям на сегодняшний день у бизнеса, к сожалению ниже, чем у жителей Псковской области», – отметил Сергей Шарлаев, добавив, что предприниматели некорректно себя ведут в части оплаты взносов на капремонт.

В случае неуплаты будут выставляться пени, добавил Шарлаев.

«В этом вопросе мы должны выйти на планку свыше 95 %. Это справедливое возмущение», –   заметил спикер.

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