О подготовке к выборам и волонтёрских инициативах в Псковской области – в интервью с Александром Козловским

22:20, 16 февраля 2021, ПАИ

В 2021 году в России пройдут масштабные выборы. В связи с этим в эфире ПАИ-live автор и ведущий проекта Александр Машкарин побеседовал с депутатом Государственной Думы и секретарём Псковского регионального отделения «Единой России» Александром Козловским о подготовке к выборным кампаниям, о партийном списке и волонтёрских инициативах.

Условия для роста

– Прививку от коронавируса делали?

– Да, делал прививку, но пока только ввели первую часть вакцины, а через неделю уже готов буду ко второй части.

– Я тут просто сетовал недавно, что представители политической элиты не торопятся делать прививку и рассказывать об этом.

– К сожалению, многие наши коллеги, лидеры партии переболели, поэтому прививка не нужна. А остальные – я не знаю. Сейчас началась массовая вакцинация, я думаю, надо использовать этот момент и вакцинироваться.

– Не так давно у вас произошли кадровые ротации в исполкоме «Единой России», и Андрей Карпов ушёл на работу в Москву, его сменил Максим Адамчук. Расскажите, пожалуйста, с чем связана эта ротация?

– Люди меняют место работы. Здесь ещё надо учесть, что всё это происходит внутри партии. Думаю, Андрей использовал шанс для профессионального роста и очень здорово, что мои коллеги из Псковской области постепенно переезжают в Москву, они востребованы – значит, являются высококвалифицированными специалистами своего дела. Это прекрасный шанс для Андрея попробовать новую стезю на новом, федеральном уровне.

Назначение Максима Адамчука на этот пост тоже неслучайно: это мой соратник, мы вместе прошли много кампаний, он участвовал в работе всех последних выборных штабов, зарекомендовал себя очень работоспособным специалистом. Он хорошо погружён в дела партии, понимает структуру, задачи партии, он знаком со всеми секретарями, с исполкомами местных отделений партии – мне кажется, это тоже очень важно. Ну и сам является псковичом.

– Максим Адамчук не новое лицо в «Единой России», работает действительно давно.

– Конечно. Мы 16-й год вместе с ним прошли.

– 16 лет – срок?

– Да, и поэтому он прекрасно ориентируется в структуре партии.

– Максим Адамчук возглавил исполком в не самый простой год: год выборный, две кампании. Какие перед ним стоят самые главные задачи?

– Сейчас мы готовимся к кампании, к праймериз. У нас серьёзная кампания, выборы в Государственную Думу накладываются на выборы в Псковское областное Собрание депутатов.

Они будут проходить в новых условиях: это связано не только с пандемией, но и с тем, что прошли изменения, количество депутатов сократилось, появились абсолютно новые округа, новые территории. И даже те коллеги, которые на сегодняшний день являются депутатами, всё равно будут выбираться в новых условиях, на новых территориях. Я думаю, что этот год действительно сложный, но Максим с этим справится.

Мы работаем как одна команда, у нас достаточно слаженный коллектив в региональном исполкоме, в РИК, сформировано местное отделение партии, и наш большой коллектив готов к этому году. Мы постоянно проводим видеоконференции, используем современные достижения, технологии для внутрипартийной работы.

– Вы сказали, что исполком – большой и слаженный коллектив. Означает ли это, что других ротаций в руководстве исполкома, регионального отделения уже не будет?

– Нет, каких-либо задач в части ротации не стоит. Мы все живые люди, у каждого свои планы, и если кто-то свяжет свою будущую работу с чем-то другим, мы только поможем нашим коллегам. Но специальных задач не ставится, конечно.

Внутрипартийная кухня

– Мы уже начали говорить об избирательной кампании. Список «Единой России» в Псковское областное Собрание возглавит губернатор Михаил Ведерников. Но многих интересует, кто ещё попадет в список?

– Вы правильно сказали, Михаил Юрьевич [Ведерников], наш коллега, единоросс, наш однопартиец, на сегодняшний день лидер партии с высоким рейтингом в регионе. И кроме этого, Псковская область – особенный регион: наш сенатор является секретарём генсовета. Андрей Анатольевич [Турчак] тоже подтвердил своё желание баллотироваться, поэтому мы тоже, я надеюсь, увидим его в этом списке. Александр Алексеевич [Котов] традиционно является нашим лидером общественного мнения.

– Один из партийных локомотивов.

– Да, локомотив, конечно. На них ляжет основная задача, они будут теми лидерами, которые потащат нашу большую команду, которую мы сформируем после праймериз непосредственно на выборах. Задачи амбициозные, будем участвовать и выставлять кандидатов традиционно во всех округах и максимально отработаем, чтобы занять максимальное количество мест в региональном парламенте.

– Выборный год уже начался, никто не ждёт старта избирательной кампании, как «Единая Россия», и это движение видно по всему политическому спектру. Ваши коллеги по Государственной Думе из партии «Справедливая Россия» и нескольких других партий решили объединиться.

– Правильно вы сказали: несколько других партий. Я тоже не всегда запоминаю их названия, потому что их не вижу на горизонте.

– «За Родину», «Патриоты России». Они пытаются объединиться. Приведёт ли это объединение к тому, что эта новая политическая конгломерация будет составлять конкуренцию той же «Единой России»?

– Вообще работа любой партии, её основы и основная работа – это работа с людьми, на территории, это то доверие, которое должны оказать им люди за их действия. То, что всё происходит внутри партии, на работу политических партий не влияет. Поэтому на сегодняшний день каких-либо изменений на политической арене я не вижу.

Если они в дальнейшем будут проводить активную кампанию, работу, встречи, наверно, мы эти изменения увидим. Но на сегодняшний день ничего этого не происходит, поэтому всё, что происходит внутри партии, – это чисто внутрипартийная история, которая общественности, людей и наших граждан практически не касается.

Наказ – работа – результат

– Вы несколько раз сказали слово «доверие» по отношению людей к политикам. Из-за сокращения числа мандатов областного Собрания даже внутрипартийная конкуренция в «Единой России» будет довольно высокой. Когда будет завершено составление списка?

– Есть обязательная процедура, никто не исключение, поэтому любые списки кандидатов формируются окончательно после внутрипартийного голосования, которое будет проходить в конце мая. Поэтому окончательно все имена и фамилии мы увидим уже в июне.

– Вы сейчас следуете внутрипартийному уставу и аккуратно об этом рассуждаете, но по активности депутатов областного Собрания уже сейчас можно понять, кто собирается продолжать карьеру.

– Конечно, без активных действий, без активной работы и сейчас, и год назад, и весь этот период с последних выборов невозможно рассчитывать, что в следующем созыве вам граждане доверят свои голоса на выборах. Поэтому это очень важный момент, и мы, конечно, его учитываем. Кстати, это касается и депутатов Государственной Думы. Вся эта активность учитывается. Может быть, она не везде афишируется, но за нашей работой следят во фракции Государственной Думы, в центральном исполкоме, и мы должны это понимать. Конечно, никто нас не подпихивает, не толкает, но иногда намекают, что надо активизироваться, тем, кто не сильно активно проводит работу на территории или в Государственной Думе. Поэтому это, я считаю, обязательно. А для чего тогда выбираться? Просто просиживать кресло? Наверно, это неправильно. Поэтому мы должны работать, оправдать доверие наших гражданан.

– И вам, и вашим коллегам-депутатам помогают в работе партийные проекты, которые создаются по пожеланиям жителей Псковской области. Что партийные проекты принесут жителям Псковской области в 2021 году?

– Хотел бы сказать сразу о ФОКОТах, которые будут строиться на территории Псковщины. Будет всего построено семь ФОКОТов в городах, в районах, и три из них как раз будут идти как партийный проект, но мы будем следить за строительством всех семи. Это та работа, которую мы проводим на территории. Программы строительства таких объектов, ремонта детских садов, школ, строительства новых школ, которые, кстати, на Псковщине будут строиться в этом году и, надеюсь, в следующие годы, формируются из нашей работы, из тех посылов, которые нам дают граждане, когда мы работаем у себя на территории.

Сейчас порядка 15 партийных проектов, и они все рабочие: какие-то связаны с развитием промышленности, какие-то связаны со здравоохранением, что-то касается культуры. Кстати, многие дома культуры отремонтированы на территории Псковщины, на эти проекты выделяются достаточно большие деньги. Я рад, что на Псковщине все эти партийные проекты работают, действуют.

И конечно, большое спасибо коллегам-единороссам, которые курируют эти проекты, занимают активную позицию, и мы взаимодействуем с исполнительной властью, с губернатором, с администрацией Псковской области. Всё это реализуется на нашей территории.

Волонтёрская закалка

– В 2020 году «Единая Россия» сформировала мощное волонтёрское движение. Вы сами говорили о том, что каждый член партии должен стать волонтёром. С 2021 года началась кампания по вакцинации. Означает ли это, что из партийной жизни вместе с коронавирусом уйдёт и эта большая волонтёрская составляющая?

– Да нет, конечно! Вообще волонтёры (я с ними столкнулся ещё до пандемии: мы проводили встречи в Великих Луках, в Пскове, в районах) – это люди с определённым складом характера, и здесь хотелось бы им сказать спасибо за их активную жизненную позицию. Кто-то мог бы сидеть дома возле телевизора, но они своё личное свободное время посвящают другим.

Например, волонтёры отвозят врачей на службу. На сегодняшний день я знаю примеры в Великих Луках, когда молодые ребята встают в 04:30, заводят машину, едут за 60-70 километров от города, забирают врача, к семи часам его привозят в лечебное учреждение, а потом вечером или на следующий день отвозят его обратно за те же 60-70 километров. А ещё в промежутке они работают, зарабатывают на жизнь. Причём это молодые ребята до 25 лет, которые могли бы свободное время проводить в кругу друзей, в увеселительной компании. Конечно, и это необходимо, но они всё равно часть своего времени жертвуют на такие мероприятия. И я считаю, что это здорово.

Пройдёт пандемия или не пройдёт, всё равно эти ребята показали, проявили себя. Они проходят школу закалки. Кто-то из них не был в армии, кто-то был и после армии занимается волонтёрством.

Буквально с утра я встречался с волонтёрами – студентами-врачами. Там один из ребят отслужил в армии, продолжил обучение на врача, сейчас занимается волонтёрством, и у него очень активная жизненная позиция, он занимается спортом и всё успевает. Я его спрашиваю: «Когда ты спишь?» Он говорит: «Иногда сплю». Но это же здорово, когда ребята в возрасте 21-23 лет уже с такими мыслями. Хотя мы, взрослые, думаем: «Наверно, таких ребят на сегодняшний день нет», – но их достаточно много. Поэтому волонтёрское движение будет жить.

Может быть, мы не будем заниматься пандемией и развозить лекарства, но мы начнём заниматься чем-то другим, потому что всегда есть кому помогать, есть наши пожилые люди, бабушки, дедушки, которые требуют постоянного внимания, независимо от того, есть ли пандемия или нет.

Зачастую волонтёрская деятельность связана не с тем, чтобы оказать реальную помощь, хотя реальная помощь всегда оказывается, но можно даже просто переговорить с человеком и его поддержать. Это здорово, что у нас есть возможность оказать помощь людям или даже бездомным животным – многие посвящают свою жизнь нашим меньшим братьям, и это тоже здорово. Кто-то занимается патриотической темой.

У нас волонтёрское движение всегда было развито, другое дело, что сейчас мы сконцентрировались на вопросах, связанных с пандемией. А в будущем, я думаю, для любого волонтёра, для любого активного человека, гражданина всегда найдётся работа, где он может себя реализовать и оказать помощь.

– Есть же ещё псковское движение «Земляки».

– Там тоже, кстати, работают волонтёры.

– Да, там тоже работают волонтёры и оказывают юридическую помощь, правильно я понимаю?

– Волонтёры (кстати, ребята-студенты из учебных учреждений, из ПсковГУ) вместе с преподавателями ведут приёмы граждан на безвозмездной основе два-три раза в неделю, плюс выезды в районы. Это тоже здорово. С одной стороны, они оказывают помощь безвозмездно, а с другой стороны, погружаются в проблемы граждан. В основном приходят пожилые люди, у кого нет возможности заплатить за юридические консультации. А вопросы в основном житейские, касаются иногда и внутрисемейных вопросов, проблем, ссор, но зачастую ребята получают сильное удовлетворение, когда удаётся решить какой-то семейный спор. Представляете, девушка или парень 19-20 лет погружается в чужие проблемы и понимает, что в жизни есть и такая сторона медали, когда не всё хорошо. Они сталкиваются на раннем этапе жизни с другими проблемами, и может быть, это им поможет их в будущем избежать.

– Можно ли назвать волонтёров кадровым резервом «Единой России»?

– Конечно, мы всех считаем нашим резервом. Активную молодёжь, не молодёжь – любых граждан с активной жизненной позицией мы считаем своим резервом и всегда рады видеть в своих рядах. Кто-то изберёт политическую карьеру, кто-то не изберёт – это неважно, но, мне кажется, важно то, что у нас происходит взаимодействие и что партия «Единая Россия» не варится внутри себя, а мы живём проблемами граждан и вовлекаем в решение этих проблем всё новые и новые лица, и не всегда они являются членами партии: кто-то сторонник, а кто-то даже сторонником не является, но после совместной работы они уже принимают решение о вступлении в партию. Это здорово.