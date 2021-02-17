Более 400 кандидатов отобрали в Псковской области для прохождения службы по контракту

11:23, 17 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области за 2020 год для прохождения службы по контракту отобрали более 400 кандидатов. Об этом сообщил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области Дмитрий Зайцев в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.

«Одной из основных задач пункта отбора является качественный и количественный отбор граждан для поступления на службу по контракту», – отметил Дмитрий Зайцев, добавив, что плановые показатели выполняются из года в год.

В структуре Западного военного округа псковский пункт занимает с пятого по десятое места.

«В 2020 году мы отобрали и направили в воинские части для прохождения службы более 400 кандидатов», – подчеркнул спикер.

По статистике, в 2020 году количество поданных заявлений превысило 700.

«На одно вакантное место рассматривается два человека, – рассказал Дмитрий Зайцев. – Данный показатель стабилен из года в год».