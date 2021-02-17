10 псковичек отправились служить по контракту в 2020 году

11:31, 17 февраля 2021, ПАИ

В 2020 году в Псковской области 10 девушек отправились на службу по контракту. Об этом сообщил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области Дмитрий Зайцев в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.

Он отметил, что спрос со стороны представительниц слабого пола очень большой – порядка 10 обращений для замещения одной вакансии, то есть конкурс десять к одному. «Дело в том, что мы связаны определенными законодательными ограничениями, то есть мы можем предложить в настоящий момент девушкам занимать должности медицинского профиля, по направлению «музыкальные инструменты» - духовые или ударные. Ну и, соответственно, это какие-то должности связи и наблюдения, операторского типа», - пояснил Дмитрий Зайцев.

Он также напомнил, что первый контракт молодой человек может заключить в возрасте от 18 до 40 лет. Если у человека уже был опыт прохождения службы по контракту – до 49 лет включительно.