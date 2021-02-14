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Путин: В России ситуация с безработицей исправляется

В России ситуация с безработицей исправляется, и даже лучше, чем прогнозировалось, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с руководителями фракций Госдумы, пишет газета «Известия».

«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я всё время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, с тем чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз», - сказал Путин.

4 февраля глава государства на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, в частности, поинтересовался ситуацией на рынке труда. По словам министра, для восстановления занятости власти дополнительно поддерживают пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес.

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