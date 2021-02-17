О псковских студотрядах, хороших «бойцах» и добрых делах – в интервью с Аллой Сердцевой

21:55, 17 февраля 2021, ПАИ

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. Эта организация координирует временную трудовую деятельность студенчества и занимается развитием спортивного, творческого потенциала молодёжи. В эфире ПАИ-live председатель Псковского регионального отделения РСО Алла Сердцева рассказала, сколько бойцов студотрядов есть в регионе, каких успехов они достигли и как коронавирус сказался на жизни движения.

Второе дыхание

– Что сейчас представляет собой движение в Псковской области? Чем вы занимаетесь и насколько отличаетесь от советских времен?

– На сегодняшний день в Псковском государственном университете активно работает штаб студенческих отрядов. 19 сентября 2020 года прошла учредительная конференция по открытию регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Сейчас у нас есть два педагогических, строительный, сервисный, медиаотряд и медицинский студенческий отряд. В этом году строительный отряд «Скобарь» работал на объектах «Кампус ПсковГУ», «Социальный городок», принимали непосредственное участие в строительстве. Педагогические отряды традиционно работают в лагерях Псковской области. В этом году вожатые работали в лагерях «Звёздный», «Стремительный», «Алые паруса».

– Сколько человек в вашей организации?

– По предварительным подсчётам, вместе с активными «бойцами» и «кандидатами» у нас примерно 150 человек, которые тем или иным образом включены в процесс.

– Это сравнимо с советской эпохой?

– Нет, несравнимо. Сейчас у регионального отделения открылось второе дыхание. В 90-е годы движение немножко трансформировалось, и в 2004 году, когда была создана всероссийская организация, в Псковской области тоже открылось отделение. Оно функционировало, но после 2010 года не так активно. В 2020 году «Российские студенческие отряды» предложили нам официально открыть региональное отделение, приехали ребята из центрального штаба, мы ездили в Москву на обучение.

Целина, кирпичи и мастерок

– Это добровольцы или нет?

– Работа в студенческих отрядах – это добровольное явление. Ребята сами хотят работать и сами выбирают себе направление. Например, как я пришла в студенческие отряды: всю жизнь работаю в детских лагерях, и многие знают меня как заместителя по воспитательной работе лагеря «Стремительный». Когда я приехала работать в этот лагерь, остро встал вопрос, что нам нужны вожатые. Мы начали общаться с ПсковГУ, обучать вожатых. Но для того, чтобы им было интересно, чтобы вожатые держались вместе, чтобы после того, как отработают один сезон, они не уходили, возникла необходимость в создании педагогических отрядов. Лагерей в Псковской области целых девять, и вожатых нужно много. Появилась мысль, что для привлечения людей в педагогические отряды нужно расширять сферу деятельности студенческих отрядов.

Благодаря тем людям, которые работали до меня, центральному штабу и администрации ПсковГУ, пошедшей навстречу, у нас теперь есть своё структурное подразделение в университете. Очень много бойцов. И сама администрация университета заинтересована в том, чтобы у нас появлялись студенческие отряды. Мы развиваем новые направления: в этом году хотим открыть археологическое. Это не ново для Российских студенческих отрядов, и для нас тоже, но мы хотим, чтобы отряд археологов работал на постоянной основе. Мы хотим открыть отряд делопроизводителей, потому что летом возникает необходимость в ребятах, которые будут работать, например, в приёмной комиссии с документами.

Планируем открыть отряд экскурсоводов. Осенью был слёт студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа, и молодому псковскому отделению доверили честь провести 9-й слёт студенческих отрядов. Приедет около 300 гостей осенью. Нужно будет им показывать город, знакомить с нашими традициями и культурой. И понятно, что нужно будет очень много молодых подвижных экскурсоводов. Поэтому и появилась необходимость в отряде экскурсоводов.

Направления на самом деле традиционные. Мы общаемся с бойцами, которые работали в 70–80-е годы. В нашем университете нашли бойца, которая ездила в отряд стюардесс.

– «Боец» – это принципиальное название? И что происходит в жизни отрядов в другие периоды, когда лето заканчивается?

– Да. Есть «кандидаты», а есть «бойцы». «Кандидаты» – это люди, которые захотели попасть в студенческий отряд и должны пройти специальную школу. Первое, чем занимаются «бойцы» в студенческом отряде, – это обучение. После этого они едут работать на целину. И там уже командирский состав отряда принимает решение, берут они к себе этого «бойца» или нет. Только после этого «боец» имеет право носить строёвку. У него появляется лычка, которая говорит о том, что он является, например, «бойцом» линейного студенческого отряда, нашивка штаба. Он имеет право надеть значок «кирпичи». Кирпичи и мастерок – это традиционный знак, который обозначает, сколько сезонов человек отработал в качестве «бойца» студенческого отряда. Например, я вожатой работаю очень давно, но у меня на строёвке только четыре кирпича, потому что я работаю только четыре года в качестве бойца студенческого отряда в этой сфере. У некоторых опытных «бойцов» на строёвке очень много кирпичей. Например, руководитель Союза студенческих отрядов Псковской области Дмитрий Михайлов. Спасибо большое ему и всем ветеранам, кто помогает нам развивать это направление, сохранять те традиции, которые были до нас, приумножать их и развиваться в новых направлениях.

«Проявили себя с лучшей стороны»

– Коронавирус как-то подкосил вас? Находите возможности продолжать развитие?

– С коронавирусом всё очень интересно. Многие говорят, что коронавирус обрезал все возможности, и, конечно же, наши планы, которые мы строили на «целину» 2020 года, немножко изменились. Начнём с того, что первая команда педагогического отряда «Наставник», который выезжает в международный детский центр «Артек» на работу, успела на «целину» съездить, а вот вторая уже нет. Потому что межрегиональных смен в «Артеке» не проводилось. И вот только в марте заедет первая смена, куда, кстати, мы готовим бойцов. С другой стороны, наши детские лагеря не смогли принять студенческие отряды из других регионов из-за коронавируса. И поэтому мы подготовили огромное количество вожатых, которые этим летом вышли работать в лагеря Псковской области. В это же самое время у нас появляется студенческий строительный отряд «Скобарь», потому что у нас есть много объектов для ребят. В этом году на кампусе отработало порядка 60 человек. И мы провели более 10 субботников, привлекли более 300 волонтёров. Ребята приходили на стройку и просто помогали, выполняли работы по озеленению, по уборке территории.

– То есть год оказался ещё более насыщенным, чем до коронавируса?

– Год был очень насыщенный. Конечно же, был один момент, который нас всех очень расстроил: наш отряд «Скобарь» выиграл право поучаствовать на всероссийской стройке. И, к сожалению, её отменили. Но ребята отлично отработали на кампусе. И они проявили себя с лучшей стороны.

Мы развили сервисное направление, и у нас один отряд уехал работать в Крым. В пансионате «Восход» работали наши ребята. И как раз, когда у строителей закончилась «целина», коронавирус открыл много свободных рабочих мест в Крыму. И они уехали по сервисному направлению в Крым, пробовали себя помощниками на кухне, фотографировались с огромным количеством арбузов и в общем-то неплохо провели время.

«Уметь бороться с самим собой»

– Какими качествами должен обладать хороший «боец»? Что нужно иметь за душой, чтобы к вам прийти?

– Чтобы стать хорошим «бойцом» студенческого отряда, нужно прежде всего уметь бороться с самим собой. Потому что вызов, который получает «боец» студенческого отряда каждый день, – это вызов самому себе. Не так просто работать на стройке и таскать тяжёлые тачки с цементом. Не так просто пройти обучение – сейчас оно идёт в онлайн-формате, и всегда есть соблазн вместо того, чтобы слушать спикера, пойти попить кофе или гладить кошку. Прежде всего, человек должен управлять сам собой. Он должен уметь ставить себе цели и достигать их.

Также мы занимаемся очень большим количеством добровольческих акций. Сейчас у нас, например, вернулся «Ольгинский десант» из поездки – это такая всероссийская добровольческая акция «Снежный десант РСО». В Псковской области тоже уже 20 лет живёт «Снежный десант», и туда выезжают туристические объединения. В этом году большая группа «бойцов» студенческих отрядов объединилась вместе и в рамках акции Российских студенческих отрядов выезжала в Невель. Жители Невеля были очень благодарны, потому что ребята сделали очень много добрых дел.

Поэтому нужно быть хорошим человеком, очень ответственным, потому что в отряде важна работа в команде. И если я буду косячить, то вам придётся работать в два раза больше. Сейчас говорят, что важно получить не профессию, а важно получить компетенцию. И студенческие отряды как раз прокачивают компетенции сотрудников, которые будут востребованы и через 5 лет, и через 10, и даже больше. Потому что это работа в режиме многозадачности. Стрессоустойчивость, ответственность, умение ставить цели – всё, что так высоко ценят работодатели.

– В заключение можете поздравить своих ребят, и я вас поздравляю с праздником! И всех «бойцов» псковских студенческих отрядов, которых с каждым годом, надеюсь, будет больше, им будет всё интереснее и деятельность их будет разнообразнее.

– Лучшие люди страны, дорогие наши «бойцы», «кандидаты» и ветераны студенческого движения! Школу студенческих отрядов с 1959 года прошло больше 17 млн человек. И я рада, что именно мы вписываем сегодня наши имена в историю большого движения, которое объединяет не только студентов России, но и всех студентов Советского Союза.

Дорогие наши преподаватели, «бойцы», «кандидаты»! Я от души поздравляю вас с праздником и желаю вам потрясающих достижений на «целине», выполнения всех планов, которые будут ставить вам ваши работодатели. Я желаю вам самых душевных отрядных посиделок, самых ярких спевок. И конечно же, чтобы «кирпичей» на вашей строёвке появлялось всё больше и чтобы не хватило для них места на ваших плечах. С праздником вас, дорогие!