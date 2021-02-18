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Общество

Бесплатное горячее питание раздали бездомным людям в Пскове

В Пскове бесплатное горячее питание раздали бездомным людям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской митрополии.

17 февраля всех желающих кормили на улице и в соцгостинице. С августа прошлого года желающих кормят каждый день возле касс на стоянке у автовокзала в 18:00.

За одеждой нуждающиеся люди приходят в «Белый цветок». Зимой несколько раз им раздавали шапки, перчатки, мыло, зубную пасту и т. д. С октября прошлого года организация выиграла президентский грант на кормление, который будет действовать до октября 2021 года.

Отмечается также, что при Псково-Печерском монастыре порядка 20 лет каждый день раздают по 150-200 обедов.

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