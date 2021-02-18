Бесплатное горячее питание раздали бездомным людям в Пскове

10:55, 18 февраля 2021, ПАИ

В Пскове бесплатное горячее питание раздали бездомным людям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской митрополии.

17 февраля всех желающих кормили на улице и в соцгостинице. С августа прошлого года желающих кормят каждый день возле касс на стоянке у автовокзала в 18:00.

За одеждой нуждающиеся люди приходят в «Белый цветок». Зимой несколько раз им раздавали шапки, перчатки, мыло, зубную пасту и т. д. С октября прошлого года организация выиграла президентский грант на кормление, который будет действовать до октября 2021 года.

Отмечается также, что при Псково-Печерском монастыре порядка 20 лет каждый день раздают по 150-200 обедов.