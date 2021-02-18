Об увлекательных играх с серьёзными перспективами, грантах и инициативной молодёжи – в интервью с Дарьей Яковлевой

17:43, 18 февраля 2021, ПАИ

В эфире очередного выпуск ПАИ-live автор и ведущий проекта Александр Машкарин разговаривал с руководителем проекта «Команда 2018» Дарьей Яковлевой о том, в чем задача «Команды», зачем нужны районные офисы и как посредством игры создавать проекты.

Проектные игры

– Привет, сто лет не виделись!

– Привет! Да, не виделись очень давно, и есть что показать, что произошло с проектом команды за это время. Мы находимся в проектном офисе Псковского района: это типовой проектный офис, который открывается на базе муниципальных центров добровольчества. В таком типовом формате есть косметический ремонт, оборудование, и в итоге появляются в районах точки, где могут неформально собираться молодежь и активные жители.

– У меня ощущение, что молодежи тут пока не было.

– Нет, встречаются. У нас проходит акселератор молодежных инициатив со всеми районами, и вчера здесь сидела команда от Псковского района и занималась разработкой новых проектов, которые будет продвигать.

– Что такое акселератор?

– Мы отбираем сейчас идеи, которые основываются на проблемах в сфере молодежи из муниципалитетов в Псковской области. Они формируют свою идею, и мы уже, как эксперты и работники проектных офисов, отбираем эти идеи на сопровождение, на грантовые проекты. Может быть, какие-то проекты можно поддерживать внутренними средствами: они не сильно большие по бюджету и их можно включать в программы, поддерживать. Акселератор – это процесс, когда ты создаешь проект, потом проходит определенный конкурс, и эксперты берут к себе на сопровождение эти проекты.

– Что это такое?

– Это игра «Содействие», которую разработала «Команда 2018» совместно с нашими партнерами из Фонда президентских грантов. Это на грантовые средства разработанная игра для того, чтобы можно было прожить модель социального проекта, в целом через игру познакомиться с этим.

Я хотела показать эту игру и немного рассказать про ее механику. Здесь выбирается субъект, то есть благополучатель, локация, в которой он находится, и дальше выбираются проблемы, которые он испытывает, из них выбирается целый фактор карточек с признаками и проблемами, которые испытывает конкретный человек, группа людей в конкретной локации. И дальше команды из карточек подбирают методы, как они будут решать эту проблему. На выходе мы получаем проект.

Сейчас игры активно проходят в Куньинском, в Великолукском районе, в Великих Луках.

– Я себе представляю, как в эту игру играют на планерке у главы какого-нибудь района.

– Мне кажется, это прекрасно. Это моя мечта, чтобы люди могли уйти от формального мышления и нестандартно подумать в рамках такой игры.

Мы сейчас можем придумать рандомный проект. Но можно же подбирать карты исходя из той ситуации, которая есть в районе, и благодаря этой методике есть логика: есть проблема – подбирается наиболее эффективный метод решения.

Officialis ludens

– Давай вытащим несколько карт.

– Сейчас мы найдем карточку «Субъект». Ты можешь выбрать своего благополучателя, какую-то категорию людей.

– Пенсионеры.

– Клади карточку сюда. Она остается на поле. Дальше нам нужно выбрать территорию, локацию, тоже рандомно.

– «Федеральный округ».

– И еще одну локацию, уточняющую.

– Боюсь, что уточнения не получилось: «Российская Федерация».

– Выбирай, какой это федеральный округ в Российской Федерации.

– Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ.

– Здесь в идеале должна быть командная игра. Теперь, пожалуйста, вытаскивай две карточки.

– Это набор проблем?

– Да.

– Заметьте, это самая толстая стопка.

– Так и есть.

– «Приверженность к группе и субкультуре» и «Наличие долгосрочных контрактов». Это потребности. Интересно.

– То есть им важно быть приверженными к какой-то субкультуре, к какой-то категории граждан.

– Понятно, общения не хватает. И «Долгосрочные контракты». Я не ожидал от пенсионеров этого, но ладно.

– Такие потребности могут быть у пенсионеров. Честности ради я вытащу тоже тогда две карточки, посмотрим, что у меня. «Общение с родными и близкими» - актуальная история. «Доступность мест для физических тренировок». Еще три карточки вытаскивай.

– «Связи с предпринимателями» – это уже пенсионер-бизнесмен. «Формирование картины понимания мира» – образовательный цикл.

– То есть быть в повестке, да?

– И «Обучение бизнес-процессам».

– Может быть, это самозанятый пенсионер?

– Нет, я думаю, это условный пенсионер, которому уже за 60 лет, который занимается бизнесом, но, помимо этого, хочет для своих знакомых и друзей, чтоб они не сидели дома, открыть, может быть, школу бизнеса. А чтоб им там не было скучно, при школе будут разрабатывать бизнес-проект фитнес-центров для тех, кому за 60, к примеру.

– Можно взять фокус внимания на сельских жителях-пенсионерах, которые из этого могли бы сделать экобизнес и, может быть, продавать свои закрутки, варенья и так далее: сделать бизнес-сообщество, найти поставщика – и все, пожалуйста.

– После несколько таких игр в районах я не исключаю, что то, о чем ты говоришь, наверняка уже звучало.

– Да, я слышала о таких проблемах, когда у пенсионеров, которые выращивают свой огород, есть излишки продуктов и они не понимают, куда их девать.

– Внукам?

– Не у всех такие ситуации, или внуки на диете – разные бывают причины. Есть излишки продукции – можно их продавать, чтоб они не пропадали, потому что в итоге пенсионеры вынуждены продавать их по низкой цене на трассах. А так бы могли сделать свои фирменные варенья.

Наглядность и перспективность

– Получается, что, случайным образом вытаскивая карточки, можно разработать проект.

– Да.

– Понятно, что я набрасывал банальные идеи, но люди, которые постоянно занимаются общественным сектором, сформировали бы уже проект, который можно было бы воплощать.

– Да, это модель игры, которая подходит и под уже заточенный проект. Когда вы знаете проблему, но сознание не может само найти решение, можно поиграть в эту игру.

Она очень хорошо воспринимается людьми, которые впервые сталкиваются с социальным проектированием. Грантовых конкурсов сейчас много, мало кто понимает, что это и каково его место в конкурсе. А через эту игру ребята понимают, как это выглядит, и начинают генерировать идеи, которые потом могут выйти в проект.

Мы эту игру придумали в рамках проекта «Твой регион – твои возможности», на основе которого открываются проектные офисы в районах. Сейчас открыто 14 районных офисов. Конечно, не все имеют такой ремонт, но где-то районы сейчас помогают с проведением ремонта, еще пять проектных офисов откроется на местах, чтобы люди могли приходить, играть в эту игру или получать помощь человека, который их направит в проекте.

– Мы в Псковском районе. Не мешает молодым людям, которые сюда приходят, пропускной режим, который, как правило, есть в администрациях муниципалитетов?

– В данном случае – нет. Это, кстати, прецедентная история для районного офиса, потому что в основном они открываются на базе ДК, общественных организаций, муниципальных помещений, где нет такого режима охраны. Но он не мешает, потому что здесь специалист на месте встречает группу, пропускной режим работает нормально.

Еще здесь есть отдельный вход, поэтому участники могут задерживаться допоздна. Как правило, в Псковском районе основная креативная группа – это работающая молодежь, и они после работы собираются здесь. Поэтому здесь все придумано.

Бесконфликтные «мозгоправы»

– Ты упомянула про гранты. В прошлом году общественные организации Псковской области получили больше ста миллионов. Можешь сказать о проектах, которые проходят через офис «Команды»: какая их основная направленность? Есть ли там какие-то ноу-хау, которые в 2019–2020 годах в проектах еще не звучали?

– Да, есть. Мы начинаем глубже изучать социальные проблемы, сейчас общественники и активные жители начинают смотреть на первопричины проблем. И есть более качественные, более глубокие проекты.

Я очень рада, что сейчас в Пыталовском районе готовится проект поддержки социальных работников, тех, кто в период пандемии выезжал к людям и оказывал помощь на местах. Эта категория соцработников пока еще не появлялась у нас в проектировании и в социальных заявках, и мне очень радостно, что местная социальная служба начинает применять проектные подходы к своей деятельности, думать о психологическом, физическом состоянии своих работников и поддерживать их, чтобы они продолжали работать дальше на местах. Есть такие проекты.

В рамках грантовых конкурсов в этом году в Псковской области возможности еще больше, потому что к нам приходит «Территория смыслов» – это большой грантовый конкурс по линии Росмолодежи, в апреле будет проходить региональный форум. Сейчас этот акселератор помогает набрать идеи, подготовить ребят к грантовому конкурсу, потому что там бюджет пока не ограничен суммами грантового конкурса.

Мы сделали акцент на том, чтобы активные ребята из районов могли продумать социальные проекты, которые помогут решить проблемы на местах (не общие, эфемерные, а конкретно локальные проблемы), для того чтобы можно было грантовые средства увезти к себе в район. Это для районов дополнительное финансирование, что очень важно.

В школе в рамках Фонда президентских грантов у нас было 75 участников, и это колоссальный рост, потому что обычно там больше 20 некоммерческих организаций на одну школу не записывались. Здесь нам пришлось их разбивать.

– Онлайн-школа, которая только что прошла?

– Да. Сейчас проходит заочная экспертиза проектов, до 20-го числа участникам придут рекомендации экспертов, как их проект доработать до конкретной заявки. Это зимняя проектная онлайн-школа, которую «Команда» провела в начале февраля. Там 75 заявителей, это достаточно сильная история, и много проектов именно от районных некоммерческих организаций либо тех, кто еще не зарегистрирован, но уже продумывает проект и занимается своей регистрацией как некоммерческая организация.

– Как много новых игроков на общественном пространстве, которые раньше себя никак не проявляли, а теперь заинтересовались общественной деятельностью и подготовкой проектов?

– В проектную школу приходят, как правило, новички, потому что те, кто имеет опыт участия в грантовых конкурсах, сами хорошо справляются: мы с ними можем договориться о консультации, но, как правило, они в общей массе не участвуют и кропотливо занимаются своими проектами. Навскидку могу сказать, что около 60 % участников – это новые организации, новые лица.

– Онлайн-школа завершилась. Какие мероприятия для НКО вы собираетесь организовывать в рамках «Команды» или центров доровольчества в ближайшее время?

– Продолжаются консультации. На местах мы больше занимаемся тем, что работаем в рамках проекта «Твой регион – твои возможности», занимаемся обучением специалистов.

Сейчас стартовал проект продюсерского центра. Там помимо того, что мы помогаем разрабатывать бренд при помощи областного медиахолдинга, мы еще занимаемся повышением квалификации управленцев: в феврале заканчивается отбор организаций, мы берем 30 организаций на сопровождение. Весна – это обучающий период, когда они повышают свои навыки управленцев, и это достаточно хорошая система самопроверки, насколько вы вообще стабильные как организация.

Летом у них период плотной работы со стейкхолдерами, с партнерами, и мы занимаемся тем, что помогаем им найти контакты: это одна из самых важных целей проекта, чтобы они друг в друге увидели партнеров, а не противников. И осенью они проходят внешнюю оценку своего управления, в идеале получают знак качества, что у них с управлением внутри организации все хорошо. После этого в зимний период мы начинаем работать над созданием бренда: это статьи, видеовизитки, помогаем наладить их внешний вид в социальных сетях и так далее.

– Но это небыстрый процесс.

– Нет, конечно. Это целый глубинный процесс, поэтому мы берем немного организаций, 30, чтобы с ними детально проработать.

– В этом году «Команда 2018» будет оператором какого-либо гранта?

– Нет. Проект «Команды» не совсем рассчитан на то, чтобы быть оператором гранта, и это не совсем в интересах самого проекта. Сейчас это команда тренеров, которая помогает ребятам разрабатывать проекты или некоммерческим организациям повышать качество своей работы. И если мы сами для себя будем обучать, будет внутренний конфликт интересов: если, допустим, я являюсь тренером-консультантом, то из комиссии я вынужденно ухожу, потому что появляются организации, которые были у меня в школе – как я могу их судить? Чтобы избегать этого процесса, сейчас «Команда 2018» – это организация, которая поддерживает инициативных людей, помогает им их идею вынести на бумагу, начать делать первые шаги к реализации и дальше их сопровождает.

– «Команда 2018» – мозгоправы в хорошем смысле этого слова.