ПАИ-live с Вадимом Букшей

16:01, 24 февраля 2021, ПАИ

Почти в два раза увеличилось количество обращений в травмпункт в дни праздников. За три праздничных дня более двухсот человек с различными травмами обратились в травмпункт Псковской областной клинической больницы. Причинами стали как погода, принесшая гололед, так и праздники, сопровождаемые прогулками на свежем воздухе и катанием с горок.

Об этом в интервью ПАИ-live рассказал заведующий травмпунктом приемного отделения Псковской клинической областной больницы Вадим Букша.