В Псковской области отберут представителей общественности в квалификационную коллегию судей

14:55, 24 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области отберут кандидатов на назначение представителями общественности в квалификационной коллегии судей региона. Соответствующий проект постановления Псковского областного Собрания рассмотрели члены комитета по законодательству и местному самоуправлению 24 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель парламентского комитета Владимир Яников напомнил, что отбор проводится в связи с окончанием срока полномочий квалификационной коллегии судей Псковской области.

Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать коллегам поддержать этот проект постановления на завтрашней сессии Псковского областного Собрания.

Принятие проекта постановления не потребует внесения изменений в нормативные правовые акты Псковской области и выделения денежных средств из областного бюджета.

В соответствии с требованиями регионального законодательства в состав квалификационной коллегии судей области входят семь представителей общественности, назначаемых областным Собранием сроком на четыре года.

Кандидатуры на назначение представителями общественности рассматриваются региональным парламентом по предложению общего собрания работников организаций, зарегистрированных на территории Псковской области, а также действующих и зарегистрированных в регионе общественных объединений.

Представителями общественности могут быть граждане России, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование.