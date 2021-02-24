Скончался псковский тренер по спортивной гимнастике Владимир Бойцов

15:38, 24 февраля 2021, ПАИ

На 91-м году жизни скончался псковский тренер по спортивной гимнастике, заслуженный работник физической культуры России Владимир Бойцов. Об этом сообщается на сайте администрации Пскова.

16 февраля Бойцову исполнилось 90 лет.

Владимир Бойцов являлся первым мастером спорта СССР по спортивной гимнастике в Псковской области и заслуженным работником физической культуры и спорта Российской Федерации. Почти вся жизнь Владимира Бойцова была связана с Псковской областью и спортом.

Владимир Бойцов родился в деревне Шедяково Великолукского района, окончил техникум физической культуры. Свой трудовой путь он начал во время военного лихолетья, впоследствии получил медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран труда».

В 1960 году Владимира Бойцова назначили директором спортивной школы молодежи в Великих Луках. В этой школе тренировались будущие чемпионы, один из них Анатолий Жгун — чемпион Европы по легкой атлетике.

С 1984 по 2020 год Владимир Бойцов работал директором ДЮСШ № 3 «Багира» Пскова. В это же время он возглавлял областную федерацию художественной гимнастики. После ухода на заслуженный отдых он продолжал работать тренером в псковской спортивной школе «Надежда».

Администрация Пскова и вся спортивная общественность выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Бойцова в связи с тяжелой утратой.