В Псковской области начался набор волонтёров для голосования по объектам благоустройства

17:10, 24 февраля 2021, ПАИ

Стартовала регистрация волонтеров для участия в общероссийском голосовании за объекты благоустройства общественных пространств. Вступить в ряды участников мероприятия можно на официальном сайте проекта, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Волонтёрский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе. Регистрация добровольцев продлится месяц.

Голосование за список первоочередных территорий для благоустройства пройдет в каждом регионе с 26 апреля по 30 мая. В нём может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет, отдав свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Волонтёры должны будут информировать граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, а также о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать.

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Его основная задача — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

За четыре года уже было благоустроено свыше 81 тысяч общественных пространств и дворовых территорий, реализовано более 160 проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В числе ключевых целей федерального проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. Планируется, что к 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет.