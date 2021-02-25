Полистовский заповедник открыл запись на туристические маршруты

12:12, 25 февраля 2021, ПАИ

Запись на туристические маршруты открыл Полистовский заповедник. Об этом сообщила пресс-секретарь Полистовского заповедника Ксения Антонова в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля.

На данный момент в Полистовском заповеднике открылся снегоходный маршрут, а также идёт запись на многочисленные маршруты, которые откроются с наступлением тепла.

«Пандемия больше всего отразилась на сфере туризма и экологического просвещения, - отметила Ксения Антонова. – Нам пришлось закрыть все маршруты, гостевые дома, отказаться от мероприятий с детьми, проводимых в рамках экологических праздников и акций».

Несмотря на коронавирусные ограничения в 2020 году, заповедник продолжал работать – работали государственные инспекторы и научные сотрудники. Продолжались также выпуски печатной продукции и работа над социальными сетями.

«Мы проводили фестиваль дикой природы «РосянкаFEST» в этом году в формате онлайн, - добавила Ксения Антонова. – Мы были приятно удивлены, когда получили положительные отклики. Годом ранее фестиваль организовали в Пскове как масштабное городское мероприятие».

Ксения Антонова выразила надежду на то, что пандемия будет отступать, и это позволит работать в привычном режиме.