Полистовский заповедник намерен развеять мифы о болотах

12:25, 25 февраля 2021, ПАИ

Полистовский заповедник намерен развеять мифы о болотах, заявила пресс-секретарь особо охраняемой природной территории Ксения Антонова в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля.

Она пояснила, что в представлении многих людей болота — это непроходимые топи, гиблые места, тучи комаров и слепней. «Мы хотим изменить и полностью разрушить этот стереотип. Нам важно рассказать людям, что это очень нужные, уникальные и удивительные места», - подчеркнула специалист.

Она напомнила, что в Полистовском заповеднике проложено несколько экскурсионных троп для комфортного передвижения. Доступен маршрут на болотоступах, где туристы могут прогуляться по мягкому ковру и почувствовать отсутствие твердой почвы под ногами. «Доставка до всех маршрутов осуществляется исключительно на вездеходах — такие большие машины с огромными колёсами низкого давления. Такая поездка для кого-то может стать запоминающимся событием», - заметила Ксения Антонова.

Пресс-секретарь добавила, что болота Полистовского заповедника — это особенное место, очень уединённое, спокойное. «Несмотря на свой неприметный вид, оно играет важную роль в сохранении баланса нашей планеты», - заверила она.