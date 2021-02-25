Около 140 млн требуется Псковской области на установку контейнеров для раздельного сбора ТКО

12:23, 25 февраля 2021, ПАИ

На установку контейнеров для раздельного сбора ТКО в Псковской области требуется около 140 млн рублей. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов во время парламентского часа в Псковском областном Собрании 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Чтобы наладить раздельный сбор мусора в Псковской области, необходимо установить 8,5 тысячи таких контейнеров. Их ориентировочная стоимость около 140 млн рублей», - уточнил Сергей Грахов.

Он отметил, что у региона таких денег нет. Вопрос прорабатывается на федеральном уровне. «Постепенно контейнеры устанавливаются», - добавил председатель комитета.