Количество хакатонов увеличилось в Пскове во время пандемии

17:01, 25 февраля 2021, ПАИ

Во время пандемии в Пскове увеличилось количество хакатонов. Об этом рассказал глава Псковского IT-сообщества PskovHack Роман Бухарев в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля.

«С каждым годом хакатонов становится больше, – отметил спикер. – Особенно это показало коронавирусное время, именно в тот момент можно было проводить хакатоны».

Роман Бухарев добавил, что хакатоны будут продолжаться, ведь они дают толчок в развитии и генерировании идей.

«В хакатоны набирают команду для решения кейсов, тестирования продуктов, – подчеркнул Роман Бухарев. – Не у всех компаний хватает ресурсов и идей».

В состав команды входят студенты Псковского государственного университета и колледжа ПсковГУ, которые могут собраться, поговорить с менторами, получить практику и узнать что-то новое.