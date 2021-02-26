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Общество

Три площадки работают на базе цифрового парка в ПсковГУ

На базе цифрового парка в ПсковГУ работают три площадки. Об этом рассказал проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Александр Захаров в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля.

Первая площадка представляет собой пространство, где есть 35 рабочих мест, оборудованных современными компьютерами. Эта площадка позволяет проводить учебные занятия, различные хакатоны и другие мероприятия, связанные с цифровизацией и IT. Вторая площадка – небольшой лекторий, который также оборудован рабочими местами с компьютерами.

«Это более трансформированное пространство, здесь можно проводить различные проектные школы, работать группами, командами», – рассказал Александр Захаров.

Третьей локацией является студия самозаписи, которая позволяет студентам, преподавателям и всем желающим записать самостоятельно собственные курсы или вебинары без участия оператора.

«Там современное оборудование, телесуфлер, планшет, на котором можно самостоятельно листать презентации и включать запись в нужный момент», – добавил Александр Захаров.

Цифровой парк организован студенческим IT-сообществом PskovHack за счёт различных грантов, программ финансирования и собственных сил.

«Практически год цифровой парк собирался по крупицам», – отметил Александр Захаров.

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