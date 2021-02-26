Пережить барическую пилу – ПАИ-live c Ольгой Кудрявцевой

17:21, 25 февраля 2021, ПАИ

Погода в Пскове в последние дни характеризуется как «барическая пила». Это резкие перепады температуры и давления, которые ощущают метеозависимые люди и которые опасны для пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Какой вред здоровью может нанести это погодное явление, в эфире ПАИ-live рассказала заведующая кардиологическим отделением Псковской областной клинической больницы Ольга Кудрявцева.