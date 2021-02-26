ОРВИ no pasaran – ПАИ-live с Ириной Погребатько

18:04, 25 февраля 2021, ПАИ

Согласно статистике, в настоящий момент количество обращений в первичные медицинские учреждения с ОРВИ ниже аналогичных периодов последних лет. Однако симптомы ОРВИ чаще всего неотличимы от симптомов COVID-19. Точно характер заболевания может определить только специальный тест.

Как действовать, если у вас обнаружились симптомы простуды, в эфире ПАИ-live рассказала заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько.