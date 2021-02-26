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Общество

ОРВИ no pasaran – ПАИ-live с Ириной Погребатько

Согласно статистике, в настоящий момент количество обращений в первичные медицинские учреждения с ОРВИ ниже аналогичных периодов последних лет. Однако симптомы ОРВИ чаще всего неотличимы от симптомов COVID-19. Точно характер заболевания может определить только специальный тест.

Как действовать, если у вас обнаружились симптомы простуды, в эфире ПАИ-live рассказала заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько.

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