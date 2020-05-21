Какие города в Подмосковье лучше для покупки квартиры

10:01, 26 февраля 2021, ПАИ

Жилье в Москве дорожает с каждым днем. Уже сейчас приобрести квартиру в столице можно не дешевле 8 млн рублей. При наличии более скромного бюджета придется искать квартиру в Подмосковье, в тех населенных пунктах, откуда можно без пересадок добраться до столицы. Есть список наиболее популярных и комфортных городов для покупки квартиры в Ближнем Подмосковье. В этих городах есть и качественная работа, и недорогое жилье, а при необходимости можно без проблем добраться до столицы и устроиться там на работу.

Мытищи

Город расположен чуть меньше чем в 20 км от столицы. Город считается промышленным центром, но при этом все предприятия вынесены в отдельную зону и расположены вдалеке от спальных районов. Преимущество города в большом количестве парков и зеленых насаждений. Чтобы добраться до столицы, можно воспользоваться электричкой, которая ходит точно по расписанию.

Для трудоустройства в Мытищах также есть множество вариантов. Из промышленных предприятий наиболее популярен машиностроительный завод, где производят вагоны метро. Предприятияе всегда готово взять на работу сотрудников, поскольку есть вакантные места, а сам завод считается крупнейшим предприятием в своей отрасли. Еще один завод с большим количеством рабочих мест – приборостроительный.

Основной поток транспорта также обходит город по окраине, и это еще один плюс, поскольку Мытищи не страдают от летней загазованности, здесь легко и свободно дышится.

Также в городе есть крупный бизнес-центр, где смогли трудоустроиться многие жители.

Щелково

Максимально близкий вариант для тех, кто работает в столице. Конечная станция синей ветки уже в городе Щелково. В черте города отличная природа: леса, реки, озера. Любители чистой питьевой воды отметят наличие родников. Медвежьи озера являются особой достопримечательностью Щелкова. Здесь любят проводить время все жители города, отдыхая с семьями и наслаждаясь природой.

Город отличается чистотой и аккуратность, в нем есть собственная котельная и теплосети, поэтому жители всегда с теплом и электричеством в автономном режиме. Без проблем можно устроиться на работу, а все социальные предприятия расположены в шаговой доступности. Также работу можно найти на предприятиях и в крупных торговых сетях города. химический и витаминный заводы в городе являются крупными предприятиями с большим количеством рабочих мест. Ближайшие научно-исследовательские лаборатории находятся во Фрязино, куда на работу ездят многие жители Щелково.

Подольск

Город расположен от Кольцевой дороги всего в 15 км. На территории города расположены три железнодорожных вокзала, откуда можно доехать не только в Москву, но и в Царицыно, а также в Текстильщики. Также курсируют междугородные маршрутки. Большим плюсом для Подольска является обеспечение практически всех маленьких детей местами в дошкольных учреждениях. Практически 40% населения Подольска задействованы в сфере малого бизнеса. Для работы есть более 50 промышленных предприятий и плюс можно найти различные рабочие места в сфере торговли и общественного питания. Климат во многом схож с Московским. Самое большое количество осадков выпадает в летний период. Помимо крупных предприятий активно работают и научные центры. Город развивается с максимально возможной скоростью, поэтому покупка недвижимости здесь в любом случае станет выгодным вложением.

Воскресенск

Расположен на юго-востоке столицы и отличается умеренным климатом с мягкой зимой. Дополнительный плюс – хорошая экология. В городе есть градообразующее предприятие: АО «Воскресенские минеральные удобрения». Здесь работает большинство населения города. Населенный пункт и все его районы отлично снабжены медицинскими, образовательными учреждениями, спортивными площадками, садиками, магазинами. Активно развиваются в городе компании легкой промышленности, общественного питания и жилищного строительства. Инфраструктура развита так, что практически все находится в шаговой доступности для жителей любого района города.

Через город проходит крупная железнодорожная магистраль Москва - Рязань. Также развита сеть электричек и другого наземного транспорта, которым можно добраться до столицы в короткие сроки.

Любой желающий приобрести квартиру в столице понимает, что жить в Москве дорого, а вот приобрести недвижимость даже в ближнем Подмосковье вполне реально. Для этого можно выбрать любой из вышеперечисленных городов. Здесь есть все: работа, образование, медицина, а также развитая инфраструктура. Власти стараются следить за экологической ситуацией и ограждают от людей промышленные предприятия. Также в Подмосковье хорошо развит транспорт. На работу в Москву легко добраться на электричке, много народу, но в любом случае быстрее, чем стоять в пробках.