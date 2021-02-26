Известный российский боксёр станет гостем ПАИ-live

14:20, 26 февраля 2021, ПАИ

26 февраля в 15:30 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет известный псковский боксёр, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов.

В ночь на 21 февраля в США Артур Акавов проиграл бой с олимпийцем из Бразилии Эскива Фалькао.

В эфире ПАИ-live Артур Акавов подробно расскажет о прошедшем бое с непобедимым бразильцем, а также о своем взгляде на российский и мировой бокс.

Прямая трансляция будет вестись на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.