Никогда не сдавайся – ПАИ-live с боксёром Артуром Акавовым

15:37, 26 февраля 2021, ПАИ

Известный псковский боксёр, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов стал гостем прямого эфира проекта ПАИ-live 26 февраля.

В ночь на 21 февраля в США Артур Акавов проиграл бой с олимпийцем из Бразилии Эскива Фалькао.

В эфире ПАИ-live Артур Акавов подробно расскажет о прошедшем бое с непобедимым бразильцем, о том, как готовился к поединку, а также о своем взгляде на российский и мировой бокс.

Прямая трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.