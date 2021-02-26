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Общество

Боксёр Артур Акавов ответил на вопрос о прививке от коронавируса

На вопрос о прививке от коронавируса ответил псковский боксёр, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов в эфире проекта ПАИ-live 26 февраля.

Артур Акавов надеется, что сам не болел коронавирусом.

«По вылете и прилёте сдавал тесты, перед боем тоже», - рассказал спикер, подчеркнув, что пока не знает, будет ли делать прививку от коронавируса.

Говоря о коронавирусе в Америке, Акавов подчеркнул, что там народ более дисциплинированный, все носят маски. Сам спортсмен добавил, что носит маску только в помещении и считает необходимым дышать на улице свежим воздухом.

Артур Акавов проиграл бой с олимпийцем из Бразилии. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал бой.

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