0
23:26
В TikTok появился американский актёр Том Круз. Что с ним не так?
22:08
Александр Невский или Феликс Дзержинский? Собянин остановил голосование по поводу памятника на Лубянке
21:22
Чую, где ночую, да не знаю, где сплю
20:31
Ограничения в связи с COVID-19 продлили в Псковской области до 31 марта
19:56
В Пскове погибла женщина в результате пожара на Бастионной
18:49
Отдых без потери формы: чем заняться на берегу Псковского озера
18:00
Второй выпуск «Псковского телеграма»: кто вместо Брячака и куда бегут единороссы
Еще новости
Общество

Второй выпуск «Псковского телеграма»: кто вместо Брячака и куда бегут единороссы

Второй выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел сегодня, 26 февраля, в 18:00.

В центре внимания – самые интересные и важные темы недели в региональных и федеральных телеграм-каналах. В сегодняшнем выпуске соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят, ждать ли губернатора Михаила Ведерникова в социальной сети Clubhouse, дойдет ли до выборов в Госдуму справедливоросс Олег Брячак, а если нет, то кто вместо него, куда бегут единороссы, кому надо получить перелом, чтобы побороть в Пскове гололед.

Каждая программа состоит из трех рубрик: События недели, Вам Telegram и Розовая таблетка – в последней рубрике будут обсуждать самые нелепые посты и откровенные фейки в региональных ТГ-каналах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
О бое с бразильцем, дисциплинированных американцах и любви к сладкому – в интервью с Артуром Акавовым Второй выпуск программы «Псковский телеграм» выходит на ПАИ в 18:00 Артур Акавов: Бюджетные средства на мои бои не расходуются Боксёр Артур Акавов ответил на вопрос о прививке от коронавируса Артур Акавов рассказал, как похудел на 11 кг Артур Акавов: Травмы – неотъемлемая часть спортивной карьеры Псковский боксёр Артур Акавов поделился планами на будущее Никогда не сдавайся – ПАИ-live с боксёром Артуром Акавовым Известный российский боксёр станет гостем ПАИ-live О сохранении экологии и уникальности болот Полистовского заповедника – в интервью с Ксенией Антоновой
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В TikTok появился американский актёр Том Круз. Что с ним не так?
26 февраля 2021
В TikTok появился американский актёр Том Круз. Что с ним не так?
Александр Невский или Феликс Дзержинский? Собянин остановил голосование по поводу памятника на Лубянке
26 февраля 2021
Александр Невский или Феликс Дзержинский? Собянин остановил голосование по поводу памятника на Лубянке
Чую, где ночую, да не знаю, где сплю
26 февраля 2021
Чую, где ночую, да не знаю, где сплю
Ограничения в связи с COVID-19 продлили в Псковской области до 31 марта
26 февраля 2021
Ограничения в связи с COVID-19 продлили в Псковской области до 31 марта
В Пскове погибла женщина в результате пожара на Бастионной
26 февраля 2021
В Пскове погибла женщина в результате пожара на Бастионной
Отдых без потери формы: чем заняться на берегу Псковского озера
26 февраля 2021
Отдых без потери формы: чем заняться на берегу Псковского озера
Второй выпуск «Псковского телеграма»: кто вместо Брячака и куда бегут единороссы
26 февраля 2021
Второй выпуск «Псковского телеграма»: кто вместо Брячака и куда бегут единороссы
Второй выпуск программы «Псковский телеграм» выходит на ПАИ в 18:00
26 февраля 2021
Второй выпуск программы «Псковский телеграм» выходит на ПАИ в 18:00

Идет загрузка...