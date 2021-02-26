Второй выпуск «Псковского телеграма»: кто вместо Брячака и куда бегут единороссы

18:00, 26 февраля 2021, ПАИ

Второй выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел сегодня, 26 февраля, в 18:00.

В центре внимания – самые интересные и важные темы недели в региональных и федеральных телеграм-каналах. В сегодняшнем выпуске соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят, ждать ли губернатора Михаила Ведерникова в социальной сети Clubhouse, дойдет ли до выборов в Госдуму справедливоросс Олег Брячак, а если нет, то кто вместо него, куда бегут единороссы, кому надо получить перелом, чтобы побороть в Пскове гололед.

Каждая программа состоит из трех рубрик: События недели, Вам Telegram и Розовая таблетка – в последней рубрике будут обсуждать самые нелепые посты и откровенные фейки в региональных ТГ-каналах.