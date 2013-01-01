Вернуться на главную страницу Фото 1 из 25 В Псковском театре драмы прошёл первый спектакль для слабовидящих

Фото: Арсений Тимашов



В Псковском драмтеатре прошёл первый спектакль для слабовидящих при участии тифлокомментатора. Такая возможность у города появилась благодаря тому, что Татьяна Кондратьева, сотрудник Псковской библиотеки для слабовидящих, прошла обучение в Москве на ряду с другими специалистами из разных городов. Задача тифлокомментатора заключается в том, чтобы рассказывать слабовидящему зрителю посредством специального беспроводного устройства о происходящих на сцене действиях, не перебивая при этом диалоги актёров. Перед спектаклем Татьяна Кондратьева лично помогла каждому зрителю разобраться, как пользоваться устройством, чтобы каждый смог насладиться постановкой в полном объёме. О том, как проходило мероприятие - в нашем фоторепортаже.