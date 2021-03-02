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Общество

Семь раз отмерь, один отрежь — ПАИ-live с главным криминалистом региона Алексеем Кириленком

Гостем ПАИ-live в понедельник, 1 марта, стал начальник Экспертно-криминалистической лаборатории УМВД России по Псковской области Алексей Кириленок.

О настоящей, а не той, что показывают в кино, работе экспертов-криминалистов, о том, какие исследования проводятся в ЭКЦ, как стать криминалистом, оказывают ли на них давление со стороны — об этом  Алексей Кириленок рассказал руководителю проекта  ПАИ-live Александру Машкарину.

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