Семь раз отмерь, один отрежь — ПАИ-live с главным криминалистом региона Алексеем Кириленком
Гостем ПАИ-live в понедельник, 1 марта, стал начальник Экспертно-криминалистической лаборатории УМВД России по Псковской области Алексей Кириленок.
О настоящей, а не той, что показывают в кино, работе экспертов-криминалистов, о том, какие исследования проводятся в ЭКЦ, как стать криминалистом, оказывают ли на них давление со стороны — об этом Алексей Кириленок рассказал руководителю проекта ПАИ-live Александру Машкарину.