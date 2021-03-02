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Общество

Михаил Довженко рассказал, почему выбрал Псковскую область для интеллектуальной игры элитарного клуба

Михаил Довженко.

Радиоведущий Михаил Довженко объяснил, почему участники клуба интеллектуальных игр «Студия Довженко» приехали на игру в Псковскую область, в Мальскую долину. Он отметил, что известным людям, которые приходят на игры в клуб, интересно побывать в разных удивительных местах. 

«Мы, например, два года назад делали игру в исторической кают-компании ледокола «Ленин», – рассказал Довженко. – Когда-то мы ездили в такую чудесную деревню в Московской области Колионово, где живет странный, удивительный человек Михаил Шляпников, который создал свою валюту в рамках одной деревни и стал всемирно известен. Там был приз лучшему игроку — живой индюк. В этой деревне среди кур и индюков музыкальную паузу исполнял солист Московского театра оперетты Леонид Бахталин. Сочетать несочетаемое нам очень нравится. Про вопросы ли это или ответы просто? Нет, это не просто про вопросы и ответы, это клуб интересных людей».

Как рассказал Михаил Довженко, чтобы побывать в этих необычных местах, игроки клуба готовы преодолевать сотни километров, а то и тысячи.

Несмотря на то что интеллектуальных клубов в России не так мало, «Студия Довженко» не чувствует конкуренции, потому что у каждого из присутствующих — у ведущего, у соорганизатора таких игр — своя аудитория. Свою аудиторию Довженко определил как достаточно взрослых, состоявшихся людей, для которых ответ на вопрос не самое главное, а самое главное – общение друг с другом. 

По словам Михаила Довженко, Псковская область для игры была выбрана, потому что в клубе в качестве игрока одной из команд появилась Елена Гудкова, которая знает регион не понаслышке. Она пригласила 20 человек, объяснила, что это «прекрасное место, как здесь здорово».

«Всегда должен быть какой-то человек на месте, должен быть правильный проводник, – пояснил создатель клуба. – Например, у нас в клубе есть Елена Ханга, к которой очень хорошо относятся в Танзании, она там очень известный человек. И до пандемии мы собирались поехать в Танзанию, имея в виду, что нашим проводником может стать Елена Ханга. Естественно, такие планы у нас в голове еще есть. В каждом городе у нас появляется какой-то свой проводник».

Интеллектуальные игры прошли 27 февраля, они стали уже 72-ми по счёту. Уже много лет «Студия Довженко» является закрытым клубом московской элиты – известных представителей бизнеса, СМИ, искусства. В музыкальных паузах игр выступают известные российские и зарубежные исполнители. В разные годы игры состоялись в Москве, Лондоне, Мурманске, Риге, Одессе, Ереване, Санкт-Петербурге, Омске, Переславле-Залесском, Ярославле, Кирове, Сургуте, Кемерово и других местах страны и зарубежья.

Пианистка и общественный деятель Басиния Шульман также поделилась своими впечатлениями об играх в Изборске. Музыкант группы Mad Music Band Ираклий Тевзадзе рассказал, почему любит интеллектуальные игры. 

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