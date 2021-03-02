Басиния Шульман об интеллектуальных играх «Студии Довженко»: Это серьезная тренировка мозга

13:47, 02 марта 2021, ПАИ

Российская пианистка, продюсер и общественный деятель, лауреат международных конкурсов Басиния Шульман отметила, что интеллектуальные игры «Студии Довженко» являются серьёзной тренировкой мозга.

Басиния Шульман подчеркнула, что она постоянный игрок в команде, которая является лидером. В команде также играют музыкант Евгений Маргулис и актёр Леонид Каневский.

Спикер отметила, что на подобные мероприятия удаётся выехать раз в два-три месяца.

«Это очень серьёзная тренировка для мозга, – отметила Басиния Шульман. – 20 вопросов довольно сложных, и нужно пораскинуть мозгами, подготовиться и проанализировать много».

Говоря о месте, в котором проходила интеллектуальная игра, – базе отдыха Мальская долина, Басиния Шульман отметила, что если бы погода позволила, то покаталась бы на горных лыжах.

«Посмотрите, как красиво, с каким видом мы сейчас будем играть», – поделилась пианистка.

Интеллектуальные игры прошли в Мальской долине 27 февраля, они стали уже 72-ми по счёту.

Уже много лет «Студия Довженко» является закрытым клубом московской элиты – известных представителей бизнеса, СМИ и искусства. В музыкальных паузах игр выступают известные российские и зарубежные исполнители. В разные годы игры проходили в Москве, Лондоне, Мурманске, Риге, Одессе, Ереване, Санкт-Петербурге, Омске, Переславле-Залесском, Ярославле, Кирове, Сургуте, Кемерово и даже в деревне Колионово в гостях у легендарного предпринимателя Михаила Шляпникова. В 2019 году игра состоялась в кают-компании атомного ледокола «Ленин».