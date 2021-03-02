«Люди приятные, умные и образованные» – Ираклий Тевзадзе об играх «Студии Довженко»

13:55, 02 марта 2021, ПАИ

Музыкант группы Mad Music Band Ираклий Тевзадзе рассказал об интеллектуальных играх «Студии Довженко», отметив, что участники клуба являются приятными, умными и образованными людьми.

«Когда есть возможность, мы стараемся максимально принять участие в играх, – рассказал Ираклий Тевзадзе, добавив, что его команда состоит из трёх человек. – Мы по национальности грузины, и у нас все поют. Мы поём всегда и везде».

Музыкант подчеркнул, что их команда всегда проигрывает. «Видимо, медленно перевариваем», – отметил Тевзадзе, добавив, что желание выиграть остаётся всегда.

Интеллектуальные игры прошли в Мальской долине 27 февраля, они стали уже 72-ми по счёту.

Уже много лет «Студия Довженко» является закрытым клубом московской элиты – известных представителей бизнеса, СМИ, искусства. В музыкальных паузах игр выступают известные российские и зарубежные исполнители. В разные годы игры состоялись в Москве, Лондоне, Мурманске, Риге, Одессе, Ереване, Санкт-Петербурге, Омске, Переславле-Залесском, Ярославле, Кирове, Сургуте, Кемерово и даже в деревне Колионово в гостях у легендарного предпринимателя Михаила Шляпникова. В 2019 году игра состоялась в кают-компании атомного ледокола «Ленин».