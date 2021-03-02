0
16:38
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
16:28
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
15:56
Айнур ищет прадеда
15:54
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
15:47
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
15:39
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
15:32
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
Еще новости
Общество

«Люди приятные, умные и образованные» – Ираклий Тевзадзе об играх «Студии Довженко»

Музыкант группы Mad Music Band Ираклий Тевзадзе рассказал об интеллектуальных играх «Студии Довженко», отметив, что участники клуба являются приятными, умными и образованными людьми.

«Когда есть возможность, мы стараемся максимально принять участие в играх, – рассказал Ираклий Тевзадзе, добавив, что его команда состоит из трёх человек. – Мы по национальности грузины, и у нас все поют. Мы поём всегда и везде».

Музыкант подчеркнул, что их команда всегда проигрывает. «Видимо, медленно перевариваем», – отметил Тевзадзе, добавив, что желание выиграть остаётся всегда.

Интеллектуальные игры прошли в Мальской долине 27 февраля, они стали уже 72-ми по счёту.

Уже много лет «Студия Довженко» является закрытым клубом московской элиты – известных представителей бизнеса, СМИ, искусства. В музыкальных паузах игр выступают известные российские и зарубежные исполнители. В разные годы игры состоялись в Москве, Лондоне, Мурманске, Риге, Одессе, Ереване, Санкт-Петербурге, Омске, Переславле-Залесском, Ярославле, Кирове, Сургуте, Кемерово и даже в деревне Колионово в гостях у легендарного предпринимателя Михаила Шляпникова. В 2019 году игра состоялась в кают-компании атомного ледокола «Ленин».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
02 марта 2021
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
02 марта 2021
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
02 марта 2021
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
02 марта 2021
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
02 марта 2021
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
02 марта 2021
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России
02 марта 2021
Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России
Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год
02 марта 2021
Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год

Идет загрузка...