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Общество

Участница игры «Студии Довженко» Татьяна Ильина о Печорском районе: Невероятные впечатления

Советский и российский режиссёр-мультипликатор, сценарист и художник-постановщик Татьяна Ильина поделилась впечатлениями от поездки в Печорский район.

Говоря об интеллектуальной игре «Студии Довженко», она отметила, что гости, которые сюда приходят, — это в основном творческие люди.

«Мы провели очень насыщенные два дня, сегодня мы ездили в Изборск, и, конечно, это было потрясающе. А вчера мы ездили в Печоры», – рассказала Татьяна Ильина, отметив, что поездка оставила невероятные впечатления.

По словам Ильиной, она была в подобных местах дважды – на горе Моисея в Египте и в Печорском районе.

«Это переворачивает совершенно и, конечно, заряжает», – поделилась впечатлениями спикер.

Интеллектуальные игры прошли в Мальской долине 27 февраля, они стали уже 72-ми по счёту.

Уже много лет «Студия Довженко» является закрытым клубом московской элиты – известных представителей бизнеса, СМИ, искусства. В музыкальных паузах игр выступают известные российские и зарубежные исполнители.

В разные годы игры состоялись в Москве, Лондоне, Мурманске, Риге, Одессе, Ереване, Санкт-Петербурге, Омске, Переславле-Залесском, Ярославле, Кирове, Сургуте, Кемерово и даже в деревне Колионово в гостях у легендарного предпринимателя Михаила Шляпникова. В 2019 году игра состоялась в кают-компании атомного ледокола «Ленин».

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