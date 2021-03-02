0
16:38
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
16:28
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
15:56
Айнур ищет прадеда
15:54
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
15:47
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
15:39
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
15:32
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
Еще новости
Общество

Экс-председатель Псковского облсовпрофа Леонид Табаков отмечает 75-летие

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и заместитель председателя Андрей Стегний от имени профсоюзного движения региона поздравили Леонида Табакова с его 75-летием, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Леонид Табаков родился 2 марта 1946 года в Ленинграде. В 1969 году окончил Ленинградский государственный педиатрический медицинский институт, специальность – врач-педиатр. В 1977 году был главным врачом Псковской городской детской больницы. 1987 г. – председатель Псковского обкома профсоюзов медицинских работников. С 1989 по 2000 год – заведующий организационным отделом, заместитель председателя облсовпрофа.

С 2000 по 2009 год занимал пост председателя Псковского облсовпрофа, ушел в отставку по состоянию здоровья.

«Леонид Петрович – замечательный человек, лидер, профсоюзный активист по своей натуре. Такие люди, как он, возглавляли псковские профсоюзы в нелегкое для страны время, – отметил Игорь Иванов, – и при этом смогли выстоять и защитить права трудящихся псковичей».

Игорь Иванов пожелал юбиляру здоровья, долгих и плодотворных лет жизни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
02 марта 2021
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
02 марта 2021
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
02 марта 2021
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
02 марта 2021
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
02 марта 2021
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
02 марта 2021
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России
02 марта 2021
Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России
Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год
02 марта 2021
Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год

Идет загрузка...