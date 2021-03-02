Экс-председатель Псковского облсовпрофа Леонид Табаков отмечает 75-летие

14:13, 02 марта 2021, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и заместитель председателя Андрей Стегний от имени профсоюзного движения региона поздравили Леонида Табакова с его 75-летием, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Леонид Табаков родился 2 марта 1946 года в Ленинграде. В 1969 году окончил Ленинградский государственный педиатрический медицинский институт, специальность – врач-педиатр. В 1977 году был главным врачом Псковской городской детской больницы. 1987 г. – председатель Псковского обкома профсоюзов медицинских работников. С 1989 по 2000 год – заведующий организационным отделом, заместитель председателя облсовпрофа.

С 2000 по 2009 год занимал пост председателя Псковского облсовпрофа, ушел в отставку по состоянию здоровья.

«Леонид Петрович – замечательный человек, лидер, профсоюзный активист по своей натуре. Такие люди, как он, возглавляли псковские профсоюзы в нелегкое для страны время, – отметил Игорь Иванов, – и при этом смогли выстоять и защитить права трудящихся псковичей».

Игорь Иванов пожелал юбиляру здоровья, долгих и плодотворных лет жизни.